ВСУ удивили офицеров из США хитрым способом использования HIMARS: эксперт назвал нюансы

ВСУ удивили офицеров из США хитрым способом использования HIMARS - эксперт / Википедия, Генштаб ВСУ

Руководство американской армии крайне впечатлено новым способом применения ракетных систем залпового огня HIMARS, который ВСУ используют в войне против русских оккупантов. Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт и главный редактор специализированного портала Defense Express Олег Катков.

В частности, эксперт подчеркнул, что HIMARS не создавались для ударов по складам вооружения.

"Они создавались, чтобы охотиться на средства ПВО, на артиллерию противника, на передовые пункты управления, а не на стратегические цели, как склады боеприпасов или такие сооружения, как мост. Это мы их так используем, и американцы были шокированы", – рассказал Катков.

Эксперт также отметил, что все западные партнеры, которые поставляют ВСУ оружие, наблюдают за тем, как украинские воины его применяют и какую имеют при этом эффективность.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух установок HIMARS. В качестве доказательства в российском ведомстве показали абсурдное видео. В ролике показывают, как захватчики целятся в кабинет на втором этаже здания на территории упомянутого завода. Из видео следует, будто бы две 16-тонные РСЗО HIMARS стояли именно на втором этаже здания.

В ответ командующий войсками оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что российским оккупантам не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS, которые Украина получила от США. Украинские бойцы научились мастерски с ними обращаться - каждая ракета попадает в цель.

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