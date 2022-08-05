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ВСУ удивили офицеров из США хитрым способом использования HIMARS: эксперт назвал нюансы

5 августа 2022, 16:30

Эксперт Олег Катков также отметил, что все западные партнеры, которые поставляют ВСУ оружие, наблюдают за тем, как украинские воины его применяют.

HIMARS, украинские военные
ВСУ удивили офицеров из США хитрым способом использования HIMARS - эксперт / Википедия, Генштаб ВСУ

Руководство американской армии крайне впечатлено новым способом применения ракетных систем залпового огня HIMARS, который ВСУ используют в войне против русских оккупантов. Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт и главный редактор специализированного портала Defense Express Олег Катков.

В частности, эксперт подчеркнул, что HIMARS не создавались для ударов по складам вооружения.

"Они создавались, чтобы охотиться на средства ПВО, на артиллерию противника, на передовые пункты управления, а не на стратегические цели, как склады боеприпасов или такие сооружения, как мост. Это мы их так используем, и американцы были шокированы", – рассказал Катков.

Эксперт также отметил, что все западные партнеры, которые поставляют ВСУ оружие, наблюдают за тем, как украинские воины его применяют и какую имеют при этом эффективность.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении двух установок HIMARS. В качестве доказательства в российском ведомстве показали абсурдное видео. В ролике показывают, как захватчики целятся в кабинет на втором этаже здания на территории упомянутого завода. Из видео следует, будто бы две 16-тонные РСЗО HIMARS стояли именно на втором этаже здания.

В ответ командующий войсками оперативного командования Юг, генерал-майор Андрей Ковальчук заявил, что российским оккупантам не удалось уничтожить ни одной установки HIMARS, которые Украина получила от США. Украинские бойцы научились мастерски с ними обращаться - каждая ракета попадает в цель.

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Автор: Егор Бунин
новости Украины война России и Украины HIMARS
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