Военный эксперт пояснил, каких русских ракет нужно бояться сильнее всего

Любая русская ракета может убить, но самые опасные те, которые имеют наименьшее время от момента пуска до поражения цели, говорит военный эксперт Олег Катков.
В случае войны Украины с Россией – каждая ракета оккупантов сложная для перехвата системой украинской ПВО. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор портала Defence Express Олег Катков.
Как объяснил экспет, если бы россияне использовали какие-то определенные ракеты, к этому можно было бы приспособиться. Однако оккупанты постоянно применяют разные ракеты, более того – комбинируют их. То есть в одном залпе могут быть, к примеру, и крылатые ракеты, и Х-22, и баллистические "Искандеры", говорит Катков.
"Пуск такой ракеты как "Искандер-М", баллистической, мы увидим тоже почти сразу, но она летит к цели гораздо быстрее. С момента пуска до поражения может пройти 5-7 минут", ‒ считает эксперт.
По словам Каткова, если обобщить, то наиболее опасны те ракеты, которые имеют минимальное время от старта до поражения цели. К примеру, если захватчики выпускают крылатую ракету из акватории Каспийского моря на высоте около 10 километров, ее можно заметить заранее. Более того, она будет лететь несколько часов ‒ как обычный пассажирский самолет.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.
По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.
"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.
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