Военный эксперт пояснил, каких русских ракет нужно бояться сильнее всего / ua.depositphotos.com/

В случае войны Украины с Россией – каждая ракета оккупантов сложная для перехвата системой украинской ПВО. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор портала Defence Express Олег Катков.

Как объяснил экспет, если бы россияне использовали какие-то определенные ракеты, к этому можно было бы приспособиться. Однако оккупанты постоянно применяют разные ракеты, более того – комбинируют их. То есть в одном залпе могут быть, к примеру, и крылатые ракеты, и Х-22, и баллистические "Искандеры", говорит Катков.

"Пуск такой ракеты как "Искандер-М", баллистической, мы увидим тоже почти сразу, но она летит к цели гораздо быстрее. С момента пуска до поражения может пройти 5-7 минут", ‒ считает эксперт.

По словам Каткова, если обобщить, то наиболее опасны те ракеты, которые имеют минимальное время от старта до поражения цели. К примеру, если захватчики выпускают крылатую ракету из акватории Каспийского моря на высоте около 10 километров, ее можно заметить заранее. Более того, она будет лететь несколько часов ‒ как обычный пассажирский самолет.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов сообщал о том, что система украинской противовоздушной обороны построена в основном еще во времена СССР и потому не может сбивать абсолютно все ракеты, которыми Россия обстреливает Украину.

По словам эксперты, пока не закончится украино-российская война, не только Киев, но и вся Украина будет жить с постоянным ощущением опасности.

"У нас ракеты летают по всей территории Украины. Мы пытаемся их сбивать имеющимися средствами ПВО, но они у нас еще с советских времен и вообще не предназначены для противоракетной обороны. Вся Украина живет в таком режиме, примерно как Израиль, что может прилететь в любой город в любое время", — объяснил он.

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