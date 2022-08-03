Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля МАГАТЭ: ситуация ухудшается ежедневно

Ситуация на Запорожской АЭС вышли из-под контроля МАГАТЭ / коллаж фото Википедия, УНИАН

Ситуация на Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты, полностью вышла из-под контроля и ежедневно становится серьезнее. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Sky News.

Не смотря на то, что АЭС контролирует Россия, там находится украинский персонал, что приводит к конфликтам и "предполагаемому насилию". Он также добавил, что в начале войны возле станции были осуществлены обстрелы.

"Все принципы ядерной безопасности были нарушены. На карту поставлено чрезвычайно серьезное и опасное дело", - сказал Гросси.

С персоналом АЭС МАГАТЭ имеет некоторый "неоднородный" контакт. Есть опасения, что станция не получает все необходимые детали для безопасного функционирования, ведь цепочка поставок оборудования и запчастей был прерван.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

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