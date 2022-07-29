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Россия смогла быстро захватить Чернобыльскую АЭС благодаря тайным агентам - Reuters

29 июля 2022, 02:40

Российские власти создали сеть тайных агентов еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Чернобыльская АЭС
Оккупанты захватили Чернобыльскую АЕС благодаря агентам / facebook / usovant

Оккупанты смогли быстро захватить Чернобыльскую АЭС благодаря сети тайных агентов, которую создала российская власть еще до полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters.

Пять источников издания, которые были знакомы с замыслами Кремля, сообщили, что военные советники Путина надеялись заставить Зеленского убежать или капитулировать именно с помощью агентов.

Сообщается, что РФ отправила своих агентов в Чернобыль еще в прошлом году. Там они занимались подкупом чиновников и подготовкой к бескровному захвату.

По данным издания, шпионский аппарат Москвы был тесно связан с Чернобылем на протяжении десятилетий. После Чернобыльской катастрофы КГБ СССР поручил вербовать агентов из числа сотрудников станции. Шефы московской разведки сохранили влияние даже после того, как Украина стала независимой. Так, например, Николай Голушко был первым главой внутренней разведки Украины, но после 4 месяцев работы вернулся в Москву и возглавил службу, которая была предшественницей сегодняшнего КГБ.

В своих мемуарах он упоминал о том, как в соответствии с подписанным соглашением, СБУ была обязана делиться развединформацией с Россией.

РФ начала засылать своих агентов в Украину в 2021 году. Тогда они должны были установить контакты с ответственными за обеспечение безопасности Чернобыльской АЭС, чтобы обеспечить быстрый захват станции. Сейчас уже выявлены минимум два человека, которых подозревают в передаче секретной информации и содействии россиянам в захвате АЭС.

Захват Чернобыля был для РФ лишь ступенькой к взятию Киева. Кремль ожидал, что агенты, занимавшие руководящие должности, сыграют в этом решающую роль.

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Захват Чернобыльской АЭС

Армия РФ захватила ЧАЭС еще в первый день вторжения - 24 февраля. Военные удерживали в заложниках персонал. 31 марта Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения заявило, что на территории Украинской Чернобыльской атомной электростанции уже нет русских войск.

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российские солдаты, которые рыли окопы в самой опасной зоне Чернобыля - Рыжему лесу и вблизи Чернобыльской АЭС, заслуживают номинации на премию Дарвина. По словам министра, оккупанты "добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах".

Стоит отметить, что российских оккупантов, которые захватывали Чернобыльскую зону и вырыли окопы в самой опасной зоне Чернобыля массово вывозили в Гомель на лечение. У всех были симптомы заражения радиационными ядами.

Другие новости:

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