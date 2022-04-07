Оккупанты в Чернобыле действительно рыли себе окопы в Рыжем лесу - видео с дрона

Российские солдаты получили серьезную дозу радиации.
ВС РФ, находясь в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, действительно обустроили свои позиции в так называемом Рыжем лесу. Это самая опасная территория в районе ЧАЭС.
На обнародованных СтратКом ЗСУ кадрах, снятых с помощью дрона, видны окопы, которые российские оккупанты вырыли на территории, принявшей на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время самой известной в мире техногенной катастрофы.
Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российские солдаты, которые рыли окопы в самой опасной зоне Чернобыля - Рыжем лесу - и вблизи Чернобыльской АЭС, заслуживают номинации на премию Дарвина.
По словам министра, оккупанты "добровольно получили такие дозы радиации, последствия которых им будут объяснять врачи в специальных защитных костюмах".
Стоит отметить, что российских оккупантов, которые захватили Чернобыльскую зону и вырыли окопы в самой опасной зоне Чернобыля массово вывозят в Гомель на лечение. У всех симптомы заражения радиационными ядами.
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