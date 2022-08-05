Работа Запорожской АЭС под угрозой: РФ использует объект, как военную базу и плацдарм для обстрелов

Военные РФ захватили Запорожскую АЭС более пяти месяцев назад / Фото УНИАН

Российские оккупанты поставили под угрозу нормальную работу Запорожской АЭС, которую они захватили более пяти месяцев назад. Захватчики превратили станцию и город Энергодар, в котором она расположена, в место дислокации, ведь Вооруженные силы Укоаины не могут отвечать на вражеские обстрелы из-за риска повредить ЗАЭС. Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

"После пяти месяцев оккупации намерения России относительно Запорожской АЭС остаются непонятными. Однако действия, которые они предприняли на объекте, вероятно, подорвали безопасность нормальной работы объекта", - сообщили в британской разведке.

По данным разведчиков, россияне используют ЗАЭС в качестве плацдарма для обстрелов украинской территории на противоположном от Энергодара берегу Днепра.

"Российские войска, вероятно, действуют в районах, прилегающих к электростанции, и использовали базирующиеся в этих районах артиллерийские подразделения, чтобы обстрелять территорию Украины на западном берегу реки Днепр", – говорится в сообщении.

И станцию, и город Энергодар россияне превратили в базу, где они могут чувствовать себя в безопасности и откуда безнаказанно бьют по украинской территории, ведь находятся под прикрытием защищенного статуса атомной электростанции.

"Российские войска, вероятно, использовали более широкую территорию объекта, в том числе соседний город Энергодар, для отдыха своих сил. Они пользуются защищенным статусом атомной электростанции, чтобы снизить риск для своего оборудования и персонала от ночных украинских атак", – утверждают в британском Минобороны.

Свежие данные британской разведки / Фото twitter.com/DefenceHQ

Как сообщал Главред, 3 августа генеральный директор Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты, полностью вышла из-под контроля и ежедневно становится серьезнее.

В конце июля в Энергоатоме сообщили, что в Запорожской области оккупанты повышают риск ядерной катастрофы. Они разместили взрывчатку и военную технику в машинном зале 1-го энергоблока Запорожской АЭС. Всего в зале находится 14 единиц тяжелой российской техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

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