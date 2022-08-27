УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В России состоялась попытка внутреннего переворота: режим Путина может "посыпаться" - Пионтковский

27 августа 2022, 15:34

Попытка внутреннего переворота произошла на прошлой неделе, ее мало кто заметил.

В России состоялась попытка внутреннего переворота: режим Путина может 'посыпаться' - Пионтковский
В России была попытка внутреннего переворота / Коллаж фото скриншот

В России была попытка внутреннего переворота. Это произошло на прошлой неделе. Уже совсем скоро диктаторский режим Владимира Путина может "посыпаться". Об этом заявил российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в эфире ТСН.

Он добавил, что в РФ уже начались "неизбежные процессы в бункере" и в обществе. Однако они пока почти незаметны.

"На прошлой неделе в России была попытка внутреннего переворота, это мало кто заметил. Неформальная ультра фашистская партия, а именно Александр Дугин является ее вдохновителем. И Гиркин, разоблачающий Путина, а последних эфирах даже требовал повесить Путина. Была фактически попытка переворота", - коротко отметил он.

Однако российский оппозиционный политик Илья Яшин считает, что устранение Путина извне нереально.

"Военная агрессия против суверенного государства, которое еще и обладает ядерным оружием — это слишком опасная авантюра. Думаю, даже самые горячие головы среди западных лидеров это понимают", - сказал Яшин.

К тому же, он не до конца верит в то, что Путина можно свергнуть и путем внутренних протестов.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

Ранее Андрей Пионтковский заявлял, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте в России произойдет переворот, который приведет к свержению Владимира Путина. Однако тем, кто придет к власти в России, нужно будет назначить кого-нибудь виновным.

Он также считает, что Путин изменил концепцию войны в Украине и теперь имеет две цели - взорвать Запорожскую АЭС и обвинить в этом Украину. Таким образом он хочет остановить наступление украинской армии. В случае удара по захваченной атомной станции в Энергодаре, война будет невозможна.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Россия государственный переворот
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:03

"Вата в центре Киева": в столице продавщица аптеки отказалась обслуживать клиентку на украинском

15:54

Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов, у Шойгу приказали засекретить информацию – ГУРВидео

15:44

Спел "Ой у лузі червона калина": в Крыму задержали патриота Украины за "дискредитацию армии РФ"Видео

15:34

В России состоялась попытка внутреннего переворота: режим Путина может "посыпаться" - ПионтковскийВидео

15:23

"Рейтинг такой честный, как референдум в Крыму": в РФ высмеяли "нарисованную" популярность ПутинаВидео

Реклама
15:11

Алла Пугачева вернулась в Россию и попала на видеоВидео

15:09

Лимонная вода для орхидей: как приготовить волшебный эликсир для роста и суперцветения

14:58

"Он на войне и мне страшно": Ада Роговцева показала своего внука

14:54

Армия Украины накапливает вооружения и в сентябре может пойти в контрнаступление – ЖдановВидео

14:47

Кожа да кости: российская актриса Ходченкова испугала внешним видом

14:46

У Зеленского объяснили, чем обязана закончиться война РФ против Украины

14:00

85-летний сумчанин продал квартиру с дачей, а деньги отдал на нужды ВСУВидео

13:46

"В РФ постоянно тренируются разворачивать ядерное оружие": в разведке предупредили об угрозеВидео

13:31

Генерал Марченко спрогнозировал, какие трудности ждут ВСУ при освобождении Херсона

13:21

Осенью наступит решающий период в войне, новый виток эскалации будет весной 2023 - СкибицкийВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 августа 2022: Тельцам – деньги, Стрельцам – хорошие новости, Водолеям – сюрпризыВидео

12:56

Выцарапали слово "убийцы" на авто: россиянка удивилась, почему ее недружественно встретили в ЕвропеВидео

12:48

"Высокоточное оружие у них уже на грани": в разведке рассказали, велик ли еще у РФ запас ракетВидео

12:21

Сумская прокомментировала скандал со своим участием в спектакле по Булгакову русского режиссера

12:08

Накроет позитивной энергией: названы 9 самых лучших дней в сентябре 2022Видео

Реклама
12:04

Ребенок стал сиротой за секунду: семья из Донетчины потеряла отца и дом из-за ракеты РФВидео

11:41

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2022: Овнам – долги, Весам – серьезный разговор, Скорпионам – знаки судьбыВидео

11:33

Отдать Путина под трибунал: петиция о суде над русским диктатором собрала 1,8 млн подписей

11:07

РФ сузила свои цели в Украине после провалов: эксперт назвал приоритеты КремляВидео

10:58

Приметы на 28 августа: какие 8 запретов нельзя нарушать на Успение Пресвятой БогородицыВидео

10:48

У Путина наблюдаются признаки шизофрении, но он будет воевать до конца своих дней — разведка Украины

10:27

Погиб со второй попытки: оккупант после плена вернулся на войну, чтобы поехать домой в пакетеВидео

10:12

ВСУ могут отбросить россиян на позиции 23 февраля до конца года: американский генерал назвал условиеВидео

09:34

"Только пешком можно пройти": Гиркин начал ныть из-за ударов ВСУ по мостам на ХерсонщинеВидео

09:12

Пентагон купит для Украины ракетные комплексы NASAMS на $182 млн

08:48

Осенний дембель в РФ отменяетсямнение

08:43

После обстрела оккупантов на Запорожье погибла мама с двумя маленькими детьмиВидео

08:40

24 оккупанта 200-е: ВСУ разгромили склады боеприпасов РФ возле Чернобаевки и ИнженерногоВидео

07:50

Партизаны срывают планы РФ по "референдумам", из-за взрывов в Крыму оккупанты усиливают ПВО – ISWВидео

06:16

Путин уже проиграл эту войнумнение

05:45

Гороскоп на сентябрь-2022: в каких делах ждёт успех, а чего нельзя делать в этом месяцеВидео

05:30

Почему нельзя носить золото и серебро вместе

04:40

Гниют корни и желтеют листья: причины гибели орхидеи и как спасти экзотический цветок

03:20

Секрет самой вкусной яичницы в мире: 3 ошибки, которые совершает каждый - рецептВидео

03:10

Накроют грозы и будет заливать Украину: синоптики назвали дату циклонаВидео

Реклама
02:40

Военный эксперт назвал условие, при котором ВСУ отобьет оккупированные территории до конца года

02:03

"Фюрер, приказывай! Мы следуем за тобой!": Волочкова стала посмешищем, приехав в Госдуму РФ

01:35

Как правильно стирать тапочки в стиральной машине: правила, которые сохранят вашу обувь

01:07

Женский гороскоп на неделю 29 августа - 4 сентября 2022: Стрельцам – деньги, Козерогам – мечта, Рыбам - переменыВидео

00:51

Приметы на 27 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в неприятностиВидео

26 августа, пятница
23:56

У Путина назвали четыре основания для применения Россией ядерного оружияВидео

23:33

Нужно ли давать ребенку дополнительные витамины перед школой

23:14

Украине удалось экспортировать первый миллион тонн зерна с начала войны - ЗеленскийВидео

22:44

У Зеленского рассказали о ходе переговоров с Россией по защитникам АзовсталиВидео

22:38

Медведев сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за переговоров

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять