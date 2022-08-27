В России состоялась попытка внутреннего переворота: режим Путина может 'посыпаться' - Пионтковский

В России была попытка внутреннего переворота / Коллаж фото скриншот

В России была попытка внутреннего переворота. Это произошло на прошлой неделе. Уже совсем скоро диктаторский режим Владимира Путина может "посыпаться". Об этом заявил российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский в эфире ТСН.

Он добавил, что в РФ уже начались "неизбежные процессы в бункере" и в обществе. Однако они пока почти незаметны.

"На прошлой неделе в России была попытка внутреннего переворота, это мало кто заметил. Неформальная ультра фашистская партия, а именно Александр Дугин является ее вдохновителем. И Гиркин, разоблачающий Путина, а последних эфирах даже требовал повесить Путина. Была фактически попытка переворота", - коротко отметил он.

Однако российский оппозиционный политик Илья Яшин считает, что устранение Путина извне нереально.

"Военная агрессия против суверенного государства, которое еще и обладает ядерным оружием — это слишком опасная авантюра. Думаю, даже самые горячие головы среди западных лидеров это понимают", - сказал Яшин.

К тому же, он не до конца верит в то, что Путина можно свергнуть и путем внутренних протестов.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

Ранее Андрей Пионтковский заявлял, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте в России произойдет переворот, который приведет к свержению Владимира Путина. Однако тем, кто придет к власти в России, нужно будет назначить кого-нибудь виновным.

Он также считает, что Путин изменил концепцию войны в Украине и теперь имеет две цели - взорвать Запорожскую АЭС и обвинить в этом Украину. Таким образом он хочет остановить наступление украинской армии. В случае удара по захваченной атомной станции в Энергодаре, война будет невозможна.

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