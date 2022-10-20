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Китай ответил "да": Путин в третий раз попросил политического убежища - Арестович

20 октября 2022, 20:55

Китай - единственная страна, которая не согласится отдать Путина американцам.

Путин, Китай
Путин попросил политического убежища у Китая / Коллаж фото УНИАН, Reuters

Российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с Китаем и уже в третий раз попросил политического убежища. Там ему пообещали помочь. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Китай является едва ли не единственной страной, власти которой точно не согласятся передавать Путина американцам.

"Почему Китай? Потому что это единственная страна, откуда его не выдадут американцам. Он собирается там отсиживаться, писать мемуары. Вот его планирование. Он надувает щеки насчет введения военного положения, а сам уже договаривается с Китаем, чтобы "слинять". А куда будут "линять" всевозможные Суровикины, Золотовы и прочие", – убежден Арестович.

Советник ОП считает, что именно такие обращения Путина к Китаю могут указывать на то, что диктатор вообще не захочет применять ядерное оружие.

"Ему (в Китае - Главред) выставили жесткие условия и сказали, что в биполярном мире, на который рассчитывает Пекин, не нужна ядерная война", – пояснил Арестович.

Ранее российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский предполагал, что "мирную" старость Путину может обеспечить Китай. Он предполагает, что в России диктатора убьют, а спастись от международного трибунала не поможет даже Турция.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев убежден, что война в Украине может закончиться уже в следующем году. Но полноценную победу можно праздновать только после физического уничтожения Путина.

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