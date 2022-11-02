"Позитивный настрой": россиянка весело похвасталась, что провожает на войну двух сыновей

Россиянка весело похвасталась, что провожает на войну двух сыновей/ ua.depositphotos.com, скрин

Россиянка из города Набережные Челны (Республика Татарстан, РФ) радостно рассказала на камеру, что провожает на войну против Украины двух сыновей. Их забирают воевать в рамках объявленной Путиным "частичной" мобилизации.

Сторонница Кремля не видит ничего плохого в том, что у нее забирают сразу двух потомков. Соответствующее видео появилось в сети.

Когда представители одного из российских СМИ спросили у россиянки о ее настроении в этот момент, она без раздумий ответила, что настроение у нее позитивное. При этом женщина говорила с журналистами радостно и с широкой улыбкой.

Россиянка рассказала представителям медиа, что провожает на войну двух сыновей. На вопрос, с каким настроением она это делает, женщина ответила: "Позитив! Жду!".

При этом она добавила, что испытывает гордость за обоих своих потомков, которые идут воевать.

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Ранее сообщалось, что "частичная мобилизация" в РФ завершилась. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным. На войну в Украину уже отправили 82 тысячи "частично мобилизованных".

Напомним, на войне против Украины погиб российский оккупант Илья Королев из города Полевской Свердловской области РФ. 29-летнего захватчика похоронили в его городе 26 октября. Жена погибшего призналась, что муж не хотел идти на войну, но она сама его заставила.

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