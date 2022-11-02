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В РФ - новый командующий группировкой войск Центр: им стал "палач", разрушивший Мариуполь

2 ноября 2022, 08:48

Кремль вероятно пытается умиротворить "фракцию силовиков", возглавляемую главой Чечни Рамзаном Кадыровым и основателем ЧВК "Группа Вагнера" Евгением Пригожиным.

Александр Лапин, Андрей Мордвичев
На место Лапина назначили Мордвичева / Фото Википедия, gur.gov.ua

В России назначили нового командующего Центральным военным округом, им стал командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Он сменил на посту своего предшественника — генерал-полковника Александра Лапина.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что, судя по этой рокировке, Кремль пытается умиротворить "фракцию силовиков", возглавляемую главой Чечни Рамзаном Кадыровым и основателем ЧВК "Группа Вагнера" Евгением Пригожиным.

"Несколько российских военных блогеров, в том числе те, кто появляется на российском государственном телевидении, отмечают, что Мордвичев сменил Лапина на этой должности, но министерство обороны России (МО) официально не объявляло ни о назначении Мордвичева, ни об увольнении Лапина с 1 ноября. Местное российское издание со ссылкой на неназванного чиновника Минобороны России заявило, что Мордвичев заменит Лапина на посту командующего "центральными" силами в Украине только на время предполагаемого трехнедельного отпуска Лапина по болезни", – говорится в отчете ISW.

Также аналитики ISW приводят слова одного из российских военкоров, который утверждал, что Мордвичева якобы назначил лично Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине - "из-за его приверженности объективным фронтовым репортажам".

"Если сообщения о назначении Мордвичева верны, тогда Кремль, возможно, пытается успокоить провоенное сообщество блогеров, которое требует прозрачности и более честных отчетов. Военный блогер добавил, что у Мордвичева якобы "теплые рабочие отношения" с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, и что Кадыров назвал Мордвичева "лучшим командиром" во время их встречи в середине марта. Таким образом, назначение Мордвичева может указывать на то, что Кремль пытается умиротворить фракции силовиков, состоящие из Кадырова и финансиста группы Вагнера Евгения Пригожина, который также публично критиковала Лапина", – отмечают эксперты ISW.

При этом они не исключают, что увольнение Лапина также могло быть рекомендацией Суровикина: и первый, и второй принимали участие в июньском штурме Лисичанска и окрестностей на украинской Луганщине.

Андрей Мордвичев - что о нем известно

Андрей Николаевич Мордвичев - командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ, генерал-лейтенант.

Родился 14 января 1976 года.

Окончил высшее военное училище; Общевойсковую академию ВС РФ им. М.В. Фрунзе; Военную академию ГШ ВС РФ.

Андрей Мордвичев
Андрей Мордвичев / Фото gur.gov.ua

Как сообщается на сайте ГУР Минобороны, Мордвичев принимал непосредственное участие в полномасштабном военном вторжении в Украину. Руководил операцией по захвату Мариуполя, в ходе которой сознательно производились массированные неизбирательные обстрелы жилых районов из тяжелого вооружения. Это повлекло за собой практически полное разрушение города и беспрецедентное в послевоенной истории Европы количество жертв среди мирного населения.

По указанию Мордвичева блокировалась доставка в Мариуполь какой-либо гуманитарной помощи, в т.ч. продуктов питания и воды, что фактически поставило жителей города на грань голодной смерти, целенаправленно срывались достигнутые договоренности по эвакуации мирного населения.

"Подобные действия российского генерала грубо нарушают нормы гуманитарного права и прямо подпадают под определение "геноцид", - говорится в сообщении.

"Дорога в Гаагу. Российский военный преступник, принадлежащий к высшему командному составу, осознано выполняющий приказы путинского режима по уничтожению Украинского государства. Палач, без разбора разрушающий городскую инфраструктуру и убивающий мирных жителей Мариуполя", - добавили в ГУР.

Конфликт Лапина с Кадыровым

Ранее Рамзан Кадыров "набросился" на Лапина из-за потери города Лиман в Донецкой области, который смогли отбить у оккупантов украинские военные.

Потом "неприязнь" главы Чечни только обострялась. 28 октября в своем Telelgram-канале он обвинял Лапина в том, что тот допустил прорыв украинских военных возле Кременной на Луганщине. При этом Кадыров написал, что якобы уже несколько дней никак не может связаться с российским генералом.

29 октября российские пропагандисты заявили, что в РФ сняли с должности командующего российской группировкой "Центр" в войне против Украины генерал-лейтенанта Александра Лапина.

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