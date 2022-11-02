В вагоне остались дети: в Польше отчаянная украинка 3 километра бежала за поездом

Украинка 3 километра бежала по пути за поездом с ее детьми/ ua.depositphotos.com, Reuters

В Польши 36-летняя украинка 3 километра догоняла по путям поезд, в котором остались ее дети.

Гражданка Украины ехала по железной дороге вместе с тремя детьми в возрасте 5, 7 и 10 лет. Они добирались из Перемышля до Варшавы. Об этом сообщает портал wyborcza.pl со ссылкой на данные польской полиции.

Вечером женщина вышла на мгновение на перрон на одной из станций, не взяв с собой телефона и документов. Однако внезапно именно в этот момент поезд тронулся.

Отчаянная украинка начала догонять его по путям, ведь там остались ее дети.

"Далее поезд отправился в Радом, согласно расписанию, минуя станцию Скаржиско-Каменная. Отчаявшаяся мать бежала по путям за поездом", – рассказал пресс-офицер полиции Скаржиска Ярослав Гуздзь.

Она пробежала почти 3 километра, пока ее догнала полиция. Женщина была настолько взволнована, что несколько минут не могла даже объяснить, что происходит. Только успокоившись, она рассказала полицейским, что в вагоне поезда остались трое ее детей.

Правоохранители связались с работниками охраны путей, и те сообщили, что поезд остановится в городе Радом. Туда доставили взволнованную мать. А до того детьми занимались работники железной дороги. Далее женщина с детьми отправилась в Варшаву.

Ранее сообщалось, что в Польше в городе Ченстохова местная жительница напала на улицы на двух 15-летних украинок. 17-летняя ученица одного из техникумов города заметила девушек-подростков из Украины, когда переходила сквер Солидарности со своим знакомым. Она начала оскорблять девушек из-за национальности. После этого избила их.

Напомним, украинские беженцы в Польше смогут претендовать на пенсию. Для этого нужно отвечать одному из требований. В целом, существуют три возрастные группы пенсионеров. Для каждой из них действует порядок начисления пенсий.

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