Украинские беженцы смогут получать пенсию в Польше: кто имеет право претендовать

Пенсия для украинцев в Польше - кто может получить / Фото УНИАН, pixabay.com

Украинские беженцы в Польше смогут претендовать на пенсию. Для этого нужно соответствовать одному из требований. В целом, существуют три возрастные группы пенсионеров. Для каждой из них действует порядок начисления пенсий.

Пенсия в Польше для беженцев из Украины

К первой группе, которые могут претендовать на пенсию в Польше, относятся люди, родившиеся до 1949 года, пишет издание EWW.

Если вы относитесь к этой категории, то можете претендовать на минимальную пенсию в Польше. Женщинам нужно иметь 20 лет стажа, а мужчинам – 25 лет.

Во вторую группу входят люди, родившиеся в период с 1949 по 1969 год. В этом случае пенсия будет зависеть от того, сколько налогов вы и ваш работодатель отчислили в ZUS (Управление социального страхования) и Пенсионный фонд в Польше.

Размер пенсии может быть любой и будет зависеть от суммы уплаченных налогов и от того, как долго вы работали в Польше до достижения пенсионного возраста (60–65 лет). Есть случаи, когда люди получают менее одного злотого в месяц.

В третью группу входят люди, родившиеся после 1969 года. Их пенсия будет зависеть от уровня налогов, который они заплатили.

Отметим, во второй категории работодатель должен был платить налоги либо в ZUS, либо в Пенсионный Фонд, а в третьей – в обе организации.

Как сообщал Главред, с 1 июня поменялись правила оформления бесплатных билетов для украинских беженцев в Польше. Теперь они доступны только в городах, расположенных на восточной границе. Это города Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешув, Перемышль, Загуж, Ярослав, Жешув.

До 1 июня граждане из Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity по всей Польше.

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