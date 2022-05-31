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Польша изменила правила: что будет недоступно беженцам из Украины с 1 июня

31 мая 2022, 18:24

До 1 июня граждане из Украины имеют право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity по всей Польше. Но с этого дня ситуация категорически изменится.

Польша, поезд
Польша изменила правила: что будет недоступно беженцам из Украины с 1 июня / коллаж фото ua.depositphotos.com / УНИАН

Правила оформления бесплатных билетов для украинских беженцев в Польше с 1 июня меняются ‒ теперь они доступны только в городах, расположенных на восточной границе. Об этом информирует профильный портал InPoland.

Сообщается. что до 1 июня граждане из Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity по всей Польше. Однако с этого времени они смогут это делать только в таких городах:

  • Хелм;
  • Дорогуск;
  • Люблин;
  • Грубешув;
  • Перемышль;
  • Загуж;
  • Ярослав;
  • Жешув.

Как отмечают польские чиновники, граждане Украины могут получить бесплатные билеты в кассах указанных городов либо у проводника в поезде, если поездка начинается в вышеперечисленных городах.

"Также бесплатные билеты в эти города можно приобрести по адресу в кассе на любой станции Польши или у кондуктора в поезде", – добавили они.

Отметим, что право на бесплатный проезд в Польше имеют женщины, дети до 18 лет, мужчины старше 60 лет и мужчины 18-60 лет с инвалидностью.

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Напомним, 9 марта, нижняя палата польского парламента проголосовала за закон о поддержке беженцев из Украины, которые покинули страну из-за полномасштабного вторжения России.

Лицам и организациям, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будет выплачиваться пособие по расчету примерно 1,2 тысячи злотых в месяц (около 8,5 тысячи грн). Помощь будет выплачиваться не дольше 60 дней. Кроме этого, беженцам выплатят единовременное пособие — по 300 злотых (2,1 тыс. грн) на одного человека.

До того сообщалось, что в некоторых странах Европы беженцам из Украины придется платить за проезд в транспорте. Возможность бесплатного проезда отменяется с 1 июня.

С этого дня платить за проезд в транспорте придется в Германии, Чехии, Швейцарии и Болгарии.

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Автор: Егор Бунин
новости Польши беженцы война России и Украины
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