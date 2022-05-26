Беженцы из Украины начнут платить в транспорте: где отменяют бесплатный проезд

В странах ЕС проезд в транспорте для украинцев станет платным / ua.depositphotos.com

В пяти странах Европы беженцам из Украины придется платить за проезд в транспорте. Возможность бесплатного проезда отменяется уже с 1 июня. Об этом сообщает Европейский Союз поддержки Украины.

Таким образом, платить за проезд в транспорте придется в Польше, Германии, Чехии, Швейцарии и Болгарии.

Однако украинцы смогут приобрести льготный проездной. В Германии его можно будет купить за 9 евро. Он будет действовать на все виды городского транспорта и на региональные поезда. В Чехии проездной на все виды общественного транспорта обойдется украинцу в около 7 евро.

Следует отметить, что Польша уже отменила бесплатный проезд в общественном транспорте Варшавы. Пока нет информации о проезде в региональных и международных поездах.

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Ранее в ООН заявили, что количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, составила 5,034 млн человек. Еще 7,1 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.

Напомним, ранее 10 стран Европы отменили оплату за проезд для украинских беженцев: Венгрия, Польша, Чехия, Германия, Италия, Испания, Франция, Бельгия, Швейцария и Великобритания. Для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо лишь предъявить паспорт, документ о пересечении границы и тому подобное (в зависимости от страны).

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