УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

Беженцы из Украины смогут остаться в Европе надолго - МВФ

24 апреля 2022, 22:44

Война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики.

беженцы, переселенцы, война
Украинские беженцы могут оставаться в Европе на долго / Reuters

Украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой не будет хватать рабочей силы, пишет издание Голос Америки.

По словам директора Европейского департамента Международного валютного фонда Альфреда Каммера, в долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые из беженцев могут остаться на долгий период, и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не будет хватать рабочей силы.

Война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики, в том числе из-за того, что они принимают много беженцев. Поэтому для таких стран (за исключением Украины, России, Беларуси и Турции) был ухудшен прогноз по экономическому росту.

"Мы ухудшили прогноз нынешнего роста в странах Восточной Европы на 1,5 п. п. Для продвинутых экономик мы ухудшили этот прогноз на 1 п. п., То есть на те страны кризис влияет значительно больше. Однако важно, что это происходит после значительного восстановления восточноевропейских экономик с развивающимися рынками. Это восстановление было значительно большим, чем в продвинутых европейских экономиках", - заметил Каммер.

По данным ООН, количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по состоянию на 19 апреля составило 5,034 млн человек.

Еще 7,1 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

Читайте также:

viber
МВФ беженцы военная агрессия РФ новости Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизниГороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизни Ждем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорийЖдем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорий Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому праздникуПоздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику Андрей Данилко рассказал, почему расстроился из-за запрета на въезд в Россию на 50 летАндрей Данилко рассказал, почему расстроился из-за запрета на въезд в Россию на 50 лет Зеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвахЗеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвах
Поддержите Главред

Последние новости

23:23

Арестович рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие дни

23:00

Оккупантам устроили рельсовую войну: партизаны Беларуси сорвали наступление РФ на КиевВидео

22:51

"Киев все еще стоит": Байден сделал новое заявление о войне Путина в УкраинеВидео

22:44

Беженцы из Украины смогут остаться в Европе надолго - МВФВидео

22:24

Орков "перемололи" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотню оккупантовВидео

Реклама
21:59

На Пасху оккупанты обстреляли Харьков, много погибших и раненыхВидео

21:56

Последний рубеж Мариуполя: морпехи назвали способ деблокады окруженного городаВидео

21:53

Орки готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области - глава ОВА

21:49

"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в ОдессеВидео

21:34

Дроны-убийцы: польские БПЛА-камикадзе наводят ужас на оккупантовВидео

21:26

Арестович назвал новое направление, где оккупанты сосредоточивают силыВидео

21:25

В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, их сбрасывали с самолетов

21:10

Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитполаВидео

21:03

Россия хочет засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране - WSJ

20:59

Громят авто и прокалывают шины: в Крыму украинские партизаны глумятся над Z-рашистамиВидео

20:57

Мэр Мариуполя шокировал новыми данными о потерях мирных жителейВидео

20:35

РПЦ помогает депортировать и расселять украинцев в России - СМИ

20:33

Будет новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныВидео

20:29

Взрывы и столбы черного дыма: РФ нанесла ракетный удар по ПолтавщинеВидео

20:18

Александр Скичко и Елизавета Юрушева стали родителями в день Воскресения Христова

Реклама
20:01

Британия не остановится, пока Путин не проиграет - МИД БританииВидео

19:57

Неделя после Пасхи 2022: приметы и что нельзя делать в Светлую седмицуВидео

19:51

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: оккупанты отступили с потерямиВидео

19:35

Обстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцевмнение

19:33

Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима - Денисова

19:27

Путин "похоронил" договор о мире после унижения от ВСУ - Financial TimesВидео

19:10

В Херсоне россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли мирные селаВидео

18:56

Армейскую "элиту" РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 90% лучших десантников врага - ГрозевВидео

18:42

В русской глубинке устроили давку и потасовку из-за халявных пасхальных яиц

18:42

Максим Галкин распек власть РФ за ракетный обстрел Одессы: "Молитесь о мире, но посылаете ракеты"Видео

18:37

Индульгенция на изнасилования: командование разрешило оркам зверства в Украине – правозащитницаВидео

18:07

Послание к любителям буквы Z, или Почему кровь и позор – почти неизбежная перспектива для Россиимнение

17:59

Рашистов гоняет в хвост и в гриву: наводчик САУ "Принцеска" стала звездой TikTokВидео

17:50

Арестович дал прогноз, когда закончится наступление российских оккупантов и бои за ДонбассВидео

17:45

Жена Романа Сасанчина показала в больнице раненого в бою с рашистами отца

17:30

Орки разбегались, как тараканы: БТР ВСУ Буцефал уничтожил толпу рашистовВидео

17:16

Дом расстреляли из танка, а жену бросили умирать: пенсионер рассказал о зверствах оккупантовВидео

16:51

"Демилитаризация российского рейха": ВСУ Стугной сожгли рашистский Т-72Видео

16:33

Британия передаст Украине 20 мощных гаубиц AS-90 и боекомплект к ним – СМИ

16:19

С Javelin и в "каске" ВСУ: в Сети стремительно набирает популярность патриотичный кот БандераФотоВидео

Реклама
16:14

Циничный план Москвы: что Россия собирается провернуть в Украинемнение

16:00

В Германии шокировали заявлением и засомневались в масштабах военных преступлений РФ в УкраинеВидео

15:46

Перемирие и эвакуация: в ОП предложили РФ спецраунд переговоров по МариуполюВидео

15:40

Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:18

"Куда они денутся, бедняжки": Арестович оценил перспективу заключения мирного соглашения с РФ

15:13

Эвакуация гражданских и обмен военных: Зеленский провел переговоры с Эрдоганом по МариуполюВидео

14:54

"Вышел покурить - убили": могильщик рассказал новые детали о зверствах оккупантов в БучеВидео

14:45

"Самая ужасная пасхальная ночь в жизни": Катя Осадчая помянула одесситку и ее новорожденную дочь

14:40

Путинской армии нечем наступать: Арестович назвал сроки завершения активной фазы войны в Украине

14:26

"Был пойман, арестован и допрошен": в России "вынесли приговор" антипутинскому забору

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять