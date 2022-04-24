Россия хочет засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране - WSJ

Россия пытается засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране / Reuters

На фоне вторжения в Украину, Россия пытается скрыть последствия санкций, введенных Западом, сообщает издание The Wall Street Journal.

Как пишет издание, российские власти в последние дни перестали публиковать данные о государственном долге, экспорте и импорте, нефтедобыче.

Центробанк ограничил объем финансовой информации, которую должны регулярно публиковать российские банки, а Госдума работает над законопроектом, запрещающим банкам раскрывать банковскую тайну другим странам.

Кроме того в министерстве энергетики России, которое публикует ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, объявили, что ограничивают "распространение информации, которая может быть использована для дополнительного давления на российский рынок".

Также Центробанк прекратил публикацию данных по погашению внешнего долга.

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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