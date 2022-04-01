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10 стран Европы с бесплатным проездом – поезда и автобусы

1 апреля 2022, 13:36

Как можно добраться из страны в страну и бесплатный ли общественный транспорт в странах Европы.

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Бесплатный проезд для украинцев в Европе / depositphotos.com/

Война в Украине заставила покинуть свои дома более 4 миллионов граждан. Некоторые европейские страны не остались в стороне и предложили украинцам бесплатное передвижение на железнодорожном и автотранспорте.

О том, что такое статус временной защиты украинских беженцев, читайте в материале: Страны ЕС принимают украинцев: как получить статус беженца в Европе.

Подавляющее большинство украинских беженцев пересекают территорию Польши, Венгрии и Румынии. Многие продолжают свой путь в другие страны, и в этом им может помочь бесплатный транспорт, которые предоставляют государства-члены Евросоюза.

Венгрия

Украинцы имеют право безоплатного проезда во 2 классе поездами компании MÁV-Start.

Польша

Польские железнодорожные перевозчики RegioJet, TLK и PKP Intercity предлагают бесплатный проезд в поездах 2 класса. Также переселенцы могут воспользоваться перевозчиком Fixbus. Для этого нужно обратиться в кассу или к кондуктору.

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Чехия

Чехия открыла украинцам для бесплатного проезда по странам Европы поезда 2 класса компаний Leo Express, PKP, Regio Jet и CD. Перевозчик ČD предоставляет места для беженцев по маршрутам из Польши, Словакии и Венгрии в Чехию. Для этого нужно предъявить паспорт.

Германия

Для перевозки украинских беженцев DB Германия открывает междугородные и пригородные поезда. Для этого нужно иметь специальный билет Help Ukraine. Однако он не дает права бесплатного проезда в скоростных поездах ICE/IC.

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Испания

Для беженцев, которые прибыли в Испанию, предоставляется право бесплатного проезда по стране в поездах. Если вы едете во Францию, воспользуйтесь поездами компаний Renfe и Renfe-SNCF.

Италия

В течении 5 дней после прибытия в страну предоставляется право бесплатного проезда на поездах компании Trenitalia. Передвигаться по стране бесплатно можно автобусами Marino Bus.

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Франция

Страна бесплатно возит украинских переселенцев транспортом SNCF и автобусами компании TER. Из Франции можно попасть в Испанию поездом Renfe-SNCF, в Швейцарию TGV Lyria, В германию на поездах Deutsche Bahn, в Бельгию на транспорте Thalys, Италию – TGV, Великобританию - с Eurostar.

Бельгия

Беженцы бесплатно передвигаются на поездах компании SNCB по Бельгии и за ее пределами. Скоростные поезда TGV и Thalys тоже также являются бесплатными для украинцев.

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Швейцария

Поездки на поездах компаний TGV LYRIA и SBB CFF FFS являются безоплатными для людей, прибывающих из Украины. Также можно воспользоваться правом бесплатного передвижения на общественном транспорте.

Великобритания

В стране украинцы могут передвигаться поездами компании Eurostar. Их конечная станция London St. Pancras International.

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