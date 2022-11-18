Россия ударила ракетами по Запорожью: оккупанты взорвали объект промышленной инфраструктуры

В Сети сообщают, что российские оккупанты обстреляли Запорожье ракетами из ЗРК С-300.
Российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Местные жители насчитали по меньшей мере 7 мощных взрывов. Ракетный удар подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
По его данным, ракеты попали в промышленный объект инфраструктуры.
"Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности впоследствии. Берегите себя!" - написал Старух.
Пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие в результате взрыва.
В Сети сообщают, что оккупанты обстреляли Запорожье из зенитно-ракетного комплекса С-300, который установлен в оккупированном Токмаке. Однако стоит отметить, что эта информация не подтверждена.
Ракетные удары России по Украине 17 ноября
В четверг утром, 17 ноября, в Киеве, Одессе и Днепре прогремели взрывы – войска агрессора России снова атаковали украинские города. Над Киевом силы ПВО ВСУ сбили две ракеты и иранские дроны-камикадзе.
В Одессе оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры.
В Днепре установлены попадания в два инфраструктурных объекта. Пострадали люди.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия нанесла удары по газодобыче Украины и заводу Южмаш в Днепре.
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