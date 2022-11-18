Россия ударила ракетами по Запорожью: оккупанты взорвали объект промышленной инфраструктуры

Российские оккупанты обстреляли Запорожье / inshe.tv

Российские оккупанты ударили ракетами по Запорожью. Местные жители насчитали по меньшей мере 7 мощных взрывов. Ракетный удар подтвердил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

По его данным, ракеты попали в промышленный объект инфраструктуры.

"Враг нанес ракетный удар по Запорожью. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели. Подробности впоследствии. Берегите себя!" - написал Старух.

Пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие в результате взрыва.

В Сети сообщают, что оккупанты обстреляли Запорожье из зенитно-ракетного комплекса С-300, который установлен в оккупированном Токмаке. Однако стоит отметить, что эта информация не подтверждена.

Ракетные удары России по Украине 17 ноября

В четверг утром, 17 ноября, в Киеве, Одессе и Днепре прогремели взрывы – войска агрессора России снова атаковали украинские города. Над Киевом силы ПВО ВСУ сбили две ракеты и иранские дроны-камикадзе.

В Одессе оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры.

В Днепре установлены попадания в два инфраструктурных объекта. Пострадали люди.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия нанесла удары по газодобыче Украины и заводу Южмаш в Днепре.

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