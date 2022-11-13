'В РФ еще много пушечного мяса': Уоллес считает, что Москва еще очень далека от того, чтобы сдаться

Уоллес говорит, что не надо недооценивать Москву / Фото gov.uk/government

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что освобождение Херсона от оккупантов – важное событие. В то же время он подчеркнул, что Россия имеет еще достаточно ресурсов, а потому не собирается сдаваться в войне против Украины.

Как пишет Sky News, Уоллес сказал, что "Украина вернула один важный населенный пункт из многих, которые России удалось захватить еще в марте", и что это "демонстрирует замечательные возможности Украины".

В то же время он считает, что Россия еще далека от того, чтобы сдаться. По его мнению, важно не недооценивать Москву. Также Уоллес подчеркнул, что, в РФ есть еще много "пушечного мяса", которое она может использовать на войне.

"Никогда нельзя недооценивать Россию. История напомнит вам, что Россия может быть жестокой по отношению к своим. И если им понадобится больше пушечного мяса, они это сделают", - отметил министр.

Уоллес также добавил, что Украина сама должна решить, при каких обстоятельствах она будет готова вести диалог с Россией, ведь возвращение Херсона не имеет никакого отношения к переговорам.

"Не стоит благодарить вора за то, что его заставляют вернуть украденное", - резюмировал министр.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.

В Главном управлении разведки подтвердили – Херсон возвращается под контроль Украины, армия уже в городе. Войска РФ предупредили о том, что пути выхода из города под огневым контролем ВСУ. Чтобы избежать гибели, российским оккупантам следует немедленно сдаваться.

В то же время у президента РФ Владимира Путина в День освобождения Херсона от российских оккупантов был "насыщенный день". О сдаче города, который он якобы аннексировал в конце сентября, не было ни слова. Вместо каких-либо пропагандистских упоминаний он решил пообщаться с президентом ЦАР.

А на днях Путин посетил музей на Красной площади, посвященный истории обороны Москвы. Почему Путин за несколько дней до освобождения Херсона от российской оккупации отправился в этот музей, в Кремле не сообщают.

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