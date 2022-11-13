Наибольший провал РФ после бегства из-под Киева: оккупанты не смогли удержать Херсон - ВВС

ВСУ освободили Херсон / Reuters

Оставленный российскими оккупантами Херсон стал единственным областным центром Украины, который смогли захватить россияне.

"Как и неудавшийся захват Киева, удержание Херсона стало просто невозможным", — говорится в материале ВВС.

Операция по освобождению Херсона

Отмечается, что освобождение Херсона стало вершиной тщательно спланированной последовательности военных действий, которая началась еще в июле.

Напоминается, что изолировав российские силы и убедив Москву в том, что Херсон вот-вот будет атакован, Киев начал молниеносное наступление вокруг Харькова, застигнув Москву врасплох.

Кроме того, в результате взрыва был "перекрыт" Керченский мост, связывающий Россию с оккупированным Крымом. Так была перерезана одна из ключевых артерий снабжения войск РФ.

Авторы материала напоминают, что ранее Владимир Путин заявлял о том, что Херсон будет Россией "навсегда", после организованного Москвой "референдума".

"Военное положение его войск к западу от реки Днепр становилось все более ненадежным. Тихо и преимущественно ночью начался отход России", - добавили в ВВС.

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.

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