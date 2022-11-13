Трудно сдержать слезы: в Херсоне бабушка на коленях встретила своего внука, который освобождал город

Глядя на опубликованные кадры, трудно сдержать слезы / Коллаж: 93-я ОМБр Холодный Яр, скриншот из видео

После того как Вооруженные силы Украины освободили Херсон от российских захватчиков, сеть наполнилась радостными фото и видео встреч украинских воинов. Наших героев приветствуют теплыми объятиями и словами благодарности.

Так, сеть тронули кадры встречи бабушки и внука, который освобождал Херсон. Щемящее видео опубликовал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Глядя на опубликованные кадры, трудно сдержать слезы.

На кадрах видно как бабушка вышла из дома и стала на колени возле открытой калитки. К ней через дорогу быстро подбежал человек в военной форме с желтой лентой на руке. Воин присел возле бабушки, положил автомат на землю и обнял старушку.

"На этом видео один из членов нашей команды заходит в свой дом в Херсоне, где его встречает родная бабушка", - написал Соболевский.

Армия Украины вошла в Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в оккупированный Россией Херсон. В городе появились украинские флаги. Люди с радостью и счастьем встречали украинских защитников. В ВСУ заявили, что в Херсоне идет тяжелая военная работа, которую поддерживают местные жители.

В Главном управлении разведки подтвердили – Херсон возвращается под контроль Украины, армия уже в городе. Войска РФ предупредили о том, что пути выхода из города под огневым контролем ВСУ. Чтобы избежать гибели, российским оккупантам следует немедленно сдаваться.

В то же время у президента РФ Владимира Путина в День освобождения Херсона от российских оккупантов был "насыщенный день". О сдаче города, который он якобы аннексировал в конце сентября, не было ни слова. Вместо каких-либо пропагандистских упоминаний он решил пообщаться с президентом ЦАР.

А на днях Путин посетил музей на Красной площади, посвященный истории обороны Москвы. Почему Путин за несколько дней до освобождения Херсона от российской оккупации отправился в этот музей, в Кремле не сообщают.

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