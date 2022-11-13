"Россиянам дали уйти": Жданов объяснил малое число пленных оккупантов под Херсоном

ВСУ освободили Херсон / Reuters

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал отвод войск российских оккупантов из Херсона.

В интервью Главреду он заявил о том, что не исключает, что россиянам дали уйти из Херсона.

"Скорее всего, мы опять дали уйти россиянам. Как и на харьковском направлении, где мы никого не поймали. Хотя там под Изюмом было 12 тысяч, полнокровная дивизия с танками. А что мы? Захватили десять танков и пять самоходок, и все", — подчеркнул собеседник.

Вместе с тем он не исключает, что в Херсонской области может повториться сценарий освобождения Харьковщины.

"Под Херсоном, похоже, будет то же самое. Иначе, где эти 40 тысяч на броне, которые там нас громили столько дней?", — добавил Жданов.

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.

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