"Россиянам дали уйти": Жданов объяснил малое число пленных оккупантов под Херсоном

В Херсонской области может повториться сценарий освобождения Харьковщины, не исключил Олег Жданов.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал отвод войск российских оккупантов из Херсона.
В интервью Главреду он заявил о том, что не исключает, что россиянам дали уйти из Херсона.
"Скорее всего, мы опять дали уйти россиянам. Как и на харьковском направлении, где мы никого не поймали. Хотя там под Изюмом было 12 тысяч, полнокровная дивизия с танками. А что мы? Захватили десять танков и пять самоходок, и все", — подчеркнул собеседник.
Вместе с тем он не исключает, что в Херсонской области может повториться сценарий освобождения Харьковщины.
"Под Херсоном, похоже, будет то же самое. Иначе, где эти 40 тысяч на броне, которые там нас громили столько дней?", — добавил Жданов.
Освобождение Херсонщины
Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.
В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.
Президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.
С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.
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