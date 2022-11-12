Сдача Херсона оккупантами: начштаба УДА предупредил о вероятной западне РФ

ВСУ стремительно продвигаются на Херсонщине /10-я горно-штурмовая бригада / УНИАН

В том, что российские оккупанты добровольно "сдают" ранее захваченный Херсон есть большие сомнения, заявил начальник штаба Украинской добровольческой армии, руководитель Движения Сопротивления Юг УДА полковник в отставке Сергей Ильницкий ("Сокол").

Вместе с тем он напомнил о том, что всем комплексом разведданных по этому поводу располагает командование Вооруженных сил Украины. Такое мнение начальник штаба Украинской добровольческой армии высказал в интервью Главреду.

"Я не верю в "жест доброй воли" или сдачу россиянами Херсона. Но давать прогноз о том, как все будет на самом деле, неправильно. У командования Вооруженных сил Украины есть разведданные разного характера, но и оно сейчас такого прогноза не даст", — подчеркнул он.

В то же время собеседник высказал убежденность в том, что "добровольная сдача Херсона (российскими оккупантами, — ред.) не состоится".

"Хотя, с точки зрения российских войск, это был бы логичный шаг, ведь коммуникации разорваны, и обеспечивать их группировку на правом берегу очень сложно. Впрочем, такой шаг морально уничтожил бы Россию в глазах и своих собственных граждан, и мира. Хотя миф о второй сильнейшей армии мира и так уже разрушен", — добавил Ильницкий.

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобожден 41 населенный пункт на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

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