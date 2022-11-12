"Спасибо бойцам ВСУ за то, что вернули Херсон домой": Барских ярко обратился к украинцам

Макс Барских / коллаж фото УНИАН

Известный украинский поп-певец Макс Барских (уроженец Херсона) поблагодарил херсонцев за смелость, а украинскую армию - за колоссальную работу и освобождение его родного города. Такой видеоролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

Словами благодарности поделился и, который с начала войны внимательно следил за ситуацией в регионе.

"Сегодня день хороших новостей. Я очень рад, что Херсон наконец-то вернулся домой, в центре висят флаги Украины. Благодарю каждого херсонца за вашу силу, мужество и веру. Спасибо бойцам ВСУ за то, что вернули Херсон домой. Я надеюсь, что скоро можно будет путешествовать в Херсон и надеюсь, что мы сможем устроить большой концерт, где мы увидимся с каждым из вас. Обнимаю и целую вас. Слава Украине!", – сказал Барских.

К слову по последним данным, жители Херсона продолжают праздновать освобождение города, укутываться в украинские флаги и встречать бойцов ВСУ объятиями и поцелуями.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

Позднее в Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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