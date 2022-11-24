Стоял на балконе и смотрел: на Киевщине мужчине оторвало голову во время ракетного удара РФ

Украинцев призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги / ГУ Нацполиции

В среду, 23 ноября, во время ракетного обстрела со стороны РФ на Киевщине погиб мужчина. Он стоял во время тревоги на балконе, когда обломком ракеты ему оторвало голову.

Об этом во время брифинга сообщил глава Нацполиции Киевщины Андрей Небытов.

"Была известна информация, что летят ракеты, что однозначно произойдут взрывы, но один из погибших стоял на балконе и обломком ему оторвало голову", - рассказал глава Нацполиции Киевщины.

Небытов подчеркнул, что он рассказывает такие ужасные вещи только для того, чтобы люди понимали, что когда идет ракетный обстрел, нет места, где безопасно на 100%, безопасно только в укрытиях.

Также глава полиции Киевщины отметил, что каждая забранная жизнь украинцев радует россиян. Поэтому не стоит им лично еще и помогать в этом.

"Понимаете, каждый раз, когда Россия убивает украинцев, она радуется и потирает свои ладони, что им удалось кого-то уничтожить. Они достигают своих целей. Так не дадим им достигать своих целей и будем беречь друг друга", - сказал он.

Ракетный удар по Украине 23 ноября

23 ноября Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. На Днепропетровщине, Киевщине, Полтавщине сработала ПВО, в Киеве, Киевской и Винницкой области есть прилеты.

В результате массированного ракетного удара РФ в Киеве три человека погибли и шесть пострадали.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 23 ноября российские оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету. Украинским защитникам удалось сбить 21 ракету, однако несколько объектов критической инфраструктуры пострадали. В городе пропал свет, интернет, мобильная связь.

Как отметили в Национальной полиции Киевщины, в результате вчерашнего целенаправленного обстрела 10 человек погибли, среди них - 2 ребенка. Кроме того, 52 человека получили ранения, шестеро из них - дети.

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