После победы Украины в войне Россию лишат ядерного оружия - Данилов

Страна, которая ведет себя непредсказуемо, не имеет права владеть ядерным оружием, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что у России за берут ядерное оружие. Это произойдет после поражения страны-агрессора в войне в Украине.
Данилов подчеркнул, что страна, которая ведет себя непредсказуемо, не имеет права владеть ядерным оружием.
"Наша победа – это когда РФ полностью убирается с нашей территории, когда РФ прекращает иметь ядерное оружие. Потому что ядерное оружие в РФ – это очень опасно, это как спички у детей", – сказал секретарь СНБО в интервью в программе Есть вопросы.
Отвечая на вопрос, верит ли он, что у России отберут ядерное оружие, Данилов ответил: "Давайте подождем".
Ядерный шантаж РФ
Хозяин Кремля Владимир Путин часто угрожал Украине применением ядерного оружия. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ждет крах. Путина об этом уже предупредили.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна-агрессор Россия не применяет ядерное оружие по "доброте душевной".
"Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - заявил Медведев.
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