Действия режима Лукашенко указывают на подготовку Беларуси к войне против Украины – Генштаб

Контролируемая оккупантом Россией республика Беларусь проводит маневры, которые указывают на ее возможную подготовку к участию в войне против Украины. Минск набирает добровольцев в территориальную оборону в приграничных областях, продлевает запрет на выезд и нахождение в приграничной полосе, и готовит законопроект о смертной казни по обвинению в государственной измене. Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
В ходе брифинга Генштаба он рассказал о том, что в приграничных районах Беларуси уже ведется агитация о вступлении добровольцев в ряды белорусской территориальной обороны.
"По имеющимся данным в приграничных с Украиной районах Брестской области на прошлой неделе шел процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны", - отметил Громов.
По его словам, возможным добровольцам уже говорят, что в случае военного положения в РБ им выдадут оружие и амуницию, а их основной задаче будет охрана границы.
Кроме того, палата белорусского парламента одобрила законопроект относительно смертной казни за государственную измену для военных и представителей властей.
"Не исключено, что такие действия режима Лукашенко - один из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины", - отметил военный.
Также Алексей Громов подчеркнул, что еще одним шагом, указывающим на возможную подготовку Беларуси к войне, является продление до 1 марта 2023 года ограничения на выезд и пребывание граждан в областях, которые граничат с Киевщиной и Черниговщиной.
Маневры Беларуси в направлении границ Украины
В разведке Минобороны Великобритании, комментируя внезапную проверку Минском боевой готовности своих войск, заявили, что оккупационные войска России и Беларуси вряд ли готовы сейчас осуществить военное вторжение на север Украины.
"Беларусь сыграла ключевую роль в обеспечении наступления России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако белорусские войска, проводящие учения, и российские подразделения вряд ли сейчас составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины", - полагают британские аналитики.
Представитель Пентагона Пэт Райдер сказал, что США следят за ситуацией, связанной с передвижением военной техники Беларуси в направлении границы Украины. Но на данный момент не фиксируется угрозы эскалации войны или нового военного вторжения с севера.
Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты РФ маневры войск Беларуси используют для отвлечения Украины. По его мнению, Москве нужно, чтобы Киев держал силы на севере границы и не усиливал свои боевые возможности на других направлениях.
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