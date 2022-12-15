Действия режима Лукашенко указывают на подготовку Беларуси к войне против Украины – Генштаб

В приграничных с Украиной районах Беларуси ищут добровольцев в терроборону, а Минск готовит законопроект о смертной казни по обвинениям в госизмене.

У Лукашенко показывают, что Беларусь может вступить в войну РФ против Украины - Генштаб / Коллаж пресс-служба президента Беларуси, УНИАН, Минобороны Беларуси

Контролируемая оккупантом Россией республика Беларусь проводит маневры, которые указывают на ее возможную подготовку к участию в войне против Украины. Минск набирает добровольцев в территориальную оборону в приграничных областях, продлевает запрет на выезд и нахождение в приграничной полосе, и готовит законопроект о смертной казни по обвинению в государственной измене. Об этом рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

В ходе брифинга Генштаба он рассказал о том, что в приграничных районах Беларуси уже ведется агитация о вступлении добровольцев в ряды белорусской территориальной обороны.

"По имеющимся данным в приграничных с Украиной районах Брестской области на прошлой неделе шел процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны", - отметил Громов.

По его словам, возможным добровольцам уже говорят, что в случае военного положения в РБ им выдадут оружие и амуницию, а их основной задаче будет охрана границы.

Кроме того, палата белорусского парламента одобрила законопроект относительно смертной казни за государственную измену для военных и представителей властей.

"Не исключено, что такие действия режима Лукашенко - один из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины", - отметил военный.

Также Алексей Громов подчеркнул, что еще одним шагом, указывающим на возможную подготовку Беларуси к войне, является продление до 1 марта 2023 года ограничения на выезд и пребывание граждан в областях, которые граничат с Киевщиной и Черниговщиной.

Маневры Беларуси в направлении границ Украины

В разведке Минобороны Великобритании, комментируя внезапную проверку Минском боевой готовности своих войск, заявили, что оккупационные войска России и Беларуси вряд ли готовы сейчас осуществить военное вторжение на север Украины.

"Беларусь сыграла ключевую роль в обеспечении наступления России на Киев 24 февраля 2022 года. Однако белорусские войска, проводящие учения, и российские подразделения вряд ли сейчас составляют силу, способную осуществить новое успешное наступление на север Украины", - полагают британские аналитики.

Представитель Пентагона Пэт Райдер сказал, что США следят за ситуацией, связанной с передвижением военной техники Беларуси в направлении границы Украины. Но на данный момент не фиксируется угрозы эскалации войны или нового военного вторжения с севера.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты РФ маневры войск Беларуси используют для отвлечения Украины. По его мнению, Москве нужно, чтобы Киев держал силы на севере границы и не усиливал свои боевые возможности на других направлениях.

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