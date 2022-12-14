У Лукашенко по тревоге подняли военных и перебрасывают 20 танков к границе с Литвой и Польшей

Поднятые по тревоге подразделения вооруженных сил Беларуси должны будут отправиться на полигон Гожский в Гродненском района и преодолевать водные препятствия.

Беларусь отправит танки в Гродненскую область, которая граничит с Польшей и Литвой - СМИ / Коллаж сайт президента, Минобороны Беларуси

Подконтрольная агрессору России республика Беларусь второй день подряд проводит проверку боевой готовности своих войск. В рамках маневров она собирается отправить на полигон подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад в Гродненской области, которая граничит с Польшей и Литвой, как минимум 20 танков. Будет проводиться форсирование водной преграды.

Как сообщает Беларускі Гаюн, подразделение 11-й Омбр 14-го декабря по тревоге было поднято в 3 часа ночи. Две танковые роты, в составе которых минимум 20 танков Т-72Б, должны будут совершить бросок на полигон Гожский в Гродненском районе. Также проведут маневры по преодолению водной преграды. Скорее всего, это будет в Лидском районе.

"От 11 омбр (отдельная механизированная бригада) к проверке пока привлечены 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона – это минимум 20 танков Т-72Б. Подразделения должны будут совершить марш из пункта постоянной дислокации на полигон "Гожский" в Гродненском районе (с преодолением водной преграды, вероятнее всего – в Лидском районе). Известно, что подразделение было поднято по тревоге сегодня в 3:00 (по минскому времени)", - указано в сообщении.

Также отмечается, что, вероятно, к проверке будут подключены еще три батальона той же 11-й бригады. Но пока информации о выдвижении данных подразделений нет.

Предполагается, что подразделения 19-й Омбр будут преодолевать водную преграду на реке Березина на переправе в Минской области.

Примечательно, что Гродненская область, куда на полигон отправят военных с техникой, на западе граничит с Польшей, а на севере с Литвой.

Напомним, ранее стало известно, что агрессор Россия на территории Беларуси под видом учений работает над переброской своей военной технике ближе к границам с Украиной.

Сообщалось о движении техники в район Брестского полигона.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что российские оккупанты маневрами белорусских сил пытаются отвлекать Украину. Им нужно, чтобы Киев держал войска на севере границы и не усиливал свои подразделения на других направлениях.

При этом, по мнению Арестовича, оккупанты снова попытаются пойти в большое наступление с середины декабря текущего года до конца февраля 2023 года.

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