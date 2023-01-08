Жданов откровенно рассказал, насколько вероятен сценарий повторной попытки России взять Киев

Военный эксперт подчеркнул, что вероятность такого наступления нельзя исключать, но сейчас она минимальна.

Жданов рассказал, совершат ли россияне повторное наступление на Киев / ua.depositphotos.com, УНИАН

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов завил, что повторное наступление российских оккупационных войск на Киев маловероятно, поскольку у захватчиков прослеживаются серьезные проблемы с укомплектованием. Об этом Жданов рассказал в интервью Главреду.

"А чем они будут наступать на Киев? Теми 10 тысячами мобилизованных, которые сейчас проходят обучение в Беларуси? У России нет войска, которым можно пойти на Киев", - заявил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что вероятность такого похода нельзя исключать, но сейчас она минимальная.

Также он оценил угрозу наступления со стороны Беларуси. Жданов отметил, что белорусская армия, как и белорусское общество, пока не готова воевать против Украины.

"Белорусская армия чем дальше, тем меньше готова к участию в боевых действиях, как и белорусское общество. А российская армия пока не накопила необходимого боевого потенциала вдоль наших границ, чтобы создать для нас угрозу повторного вторжения со стороны Беларуси", - добавил полковник запаса.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Россияне готовят повторное наступление на Киев

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев.

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