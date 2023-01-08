glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Жданов откровенно рассказал, насколько вероятен сценарий повторной попытки России взять Киев

8 января 2023, 17:47
Военный эксперт подчеркнул, что вероятность такого наступления нельзя исключать, но сейчас она минимальна.
Жданов откровенно рассказал, насколько вероятен сценарий повторной попытки России взять Киев
Жданов рассказал, совершат ли россияне повторное наступление на Киев / ua.depositphotos.com, УНИАН

Военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов завил, что повторное наступление российских оккупационных войск на Киев маловероятно, поскольку у захватчиков прослеживаются серьезные проблемы с укомплектованием. Об этом Жданов рассказал в интервью Главреду.

"А чем они будут наступать на Киев? Теми 10 тысячами мобилизованных, которые сейчас проходят обучение в Беларуси? У России нет войска, которым можно пойти на Киев", - заявил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что вероятность такого похода нельзя исключать, но сейчас она минимальная.

Также он оценил угрозу наступления со стороны Беларуси. Жданов отметил, что белорусская армия, как и белорусское общество, пока не готова воевать против Украины.

"Белорусская армия чем дальше, тем меньше готова к участию в боевых действиях, как и белорусское общество. А российская армия пока не накопила необходимого боевого потенциала вдоль наших границ, чтобы создать для нас угрозу повторного вторжения со стороны Беларуси", - добавил полковник запаса.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Россияне готовят повторное наступление на Киев

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на поражения и огромное количество военных проблем, российские оккупационные войска надеются вернуться к наступательным операциям.

Как отметил Кулеба, за время полномасштабного вторжения российская армия еще не полностью истощена. Именно поэтому захватчики могут возобновить большое наступление против Украины.

Глава МИД подчеркнул, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить этого. Он также выразил убеждение, что Украина добьется успеха и россияне не смогут продвинуться вглубь нашей страны.

Об угрозе повторного наступления со стороны РФ говорил также советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Я думаю, что они к февралю готовят достаточное количество подготовленных подразделений, укомплектованных до 100 процентов. Они готовятся перехватить инициативу на фронте, нанеся несколько серьезных ударов по нашим войскам. Получится ли у них это - неизвестно. Но планы именно такие", - сказал Арестович.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские оккупационные войска готовят около 200 тысяч новых солдат, которые снова будут штурмовать Киев.

Больше новостей о вероятном наступлении РФ:

война в Украине Олег Жданов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:47

Жданов откровенно рассказал, насколько вероятен сценарий повторной попытки России взять Киев

17:24

"Уничтожили все HIMARS": в ВСУ ответили на дикий фейк РФ о "возмездии за Макеевку"Видео

17:21

Почему нельзя никому трогать пуговицы 10 января: приметы и все запреты дняВидео

16:52

Стоит копейки, а результат на миллион: зачем люди вливают 2 стакана уксуса в унитаз

16:49

Принц Гарри признался в убийстве: "Пристыженным я себя не чувствую"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:42

Почему 9 января нельзя никому трогать ножи и ходить босиком по полу: приметы и важные запреты дняВидео

16:41

Жданов рассказал, как ВСУ могут загнать россиян в огневой мешок и освободить КрымВидео

16:36

В ближнем бою перебили десятки россиян: под Бахмутом пограничники захватили опорник РФВидео

16:13

"Путин ничего не отдаст добровольно": эксперт назвал исход войны в УкраинеВидео

Реклама
16:09

Оккупанты готовят новое наступление, но не из Беларуси: в ГУР назвали сроки и направление

15:54

Передача немецких танков Leopard ВСУ: в Бундестаге раскрыли вероятный планВидео

15:53

74-летняя Мэй Маск показала всему миру свое лицо без макияжа: "Я не посмела!"

15:33

"Царь крыс скроется в бункере": в РФ планируют смерть Путина - экстрасенсВидео

15:31

"Будут в зоне огневого поражения": Жданов рассказал о боях ВСУ с оккупантами на территории РоссииВидео

14:59

От них невозможно оторваться: рецепт вкуснейших драников с безумной начинкойВидео

14:29

Угроза новых бомбардировок: в ГУР назвали вероятную дату ракетного удара РФВидео

13:56

Украинская звезда сериала Викинги Кэтрин Винник похвасталась пышным бюстом нараспашку

13:49

Вероятность – 70%: в 2023 году Украина одержит победу в войне - социологВидео

13:43

ВСУ пойдут вперед: в разведке назвали направление контрнаступленияВидео

13:42

"Сначала будут массовые беспорядки": Эйдман рассказал о ближайшем будущем России

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 9 января 2023: Овнам – ворох работы, Девам – яркие эмоции, а Рыбам – команда

12:55

Штурм и ближний бой: десантники ВСУ выбили оккупантов с позиций под БахмутомВидео

12:35

РФ изменила тактику запуска ракет по Украине: Данилов раскрыл детали

12:32

Мощный прилет по общаге оккупантов: в Рубежном взорвали базу РФ вместе с мобилизованнымиВидео

12:28

"На стороне моих братьев": известный российский актер хочет воевать за Украину

12:00

Путин в этом году проиграет войну, Россию ждет раскол элит и смута - Эйдман

11:50

Зажмурился под Новый год: в Украине ликвидирован "майор Гром"

11:50

РФ бросит мобилизованных в наступление в Украине: в разведке назвали срокиВидео

11:47

Ситуация под Кременной: оккупанты "проседают", поэтому перекидывают силы из-под Бахмута - ГайдайВидео

11:44

"Лицемерная приспособленка": предательница Ани Лорак поностальгировала про съемки в УкраинеВидео

11:01

"Где мои награды?": Лолита набросилась на ЗеленскогоВидео

10:59

"Вали его, упал": снайпер ВСУ уничтожил российского оккупанта одним выстреломВидео

10:37

Почему Украине не позволят одержать быструю победу над РФ: эксперт дал ответВидео

10:34

ВСУ выбивают оккупантов с Кинбурнской косы: абсолютного контроля нет ни у когоВидео

10:11

Не от хорошей жизни: зачем в СССР двери обшивали дермантином

10:00

Когда Крещение 2023 - дата праздника Водохреще 2023 и традиции

09:58

ВСУ готовят крупное контрнаступление: в британской разведке назвали направленияВидео

09:37

РФ хочет навязать Украине корейский вариант урегулирования войны: Данилов объяснил, что это значит

09:18

ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление: Арестович назвал вероятные срокиВидео

09:06

Грохотало несколько часов: внезапно взорвалась база оккупантов в МелитополеВидео

Реклама
08:38

"Хочет внушать страх, но боится силы": почему не стоит беспокоиться о "красных линиях" Путина - СМИ

08:29

У нас был шанс закончить войну до конца 2022 года, но Запад очень долго раскачивался - ЖдановВидео

08:20

Володечка, день твоей смерти будет огромным праздником для всего человечествамнение

07:49

РФ существенно исчерпала запасы ракет, но сможет продолжить обстрелы Украины - ISW

06:20

Без этого шага мы не выиграем войнумнение

05:00

Поздравления с Днем ангела Степана – теплые поздравления, картинки и открытки для любимых

04:55

"Приказ отдал полковник": оккупант назвал виновного в ликвидации россиян в Мариинке, но это не ВСУВидео

03:30

Как правильно пить воду – сидя или стоя

03:20

Что добавляли в Винегрет, чтобы он стал божественно вкусным: рецепт салата, который никто не зналВидео

02:02

"Трудно впихнуть овалы в треугольники": Волочкова в бикини оконфузилась на МальдивахВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буря
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять