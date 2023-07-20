Ни слова про Россию: Китай странно отреагировал на обстрел консульства в Одессе

Китай заявляет, что внимательно следит за развитием событий, когда РФ атакует юг Украины.

https://glavred.info/world/ni-slova-pro-rossiyu-kitay-stranno-otreagiroval-na-obstrel-konsulstva-v-odesse-10487248.html Ссылка скопирована

Консульство Китая в Одессе / Коллаж Главред, фото t.me/odeskaODA

Китай впервые отреагировал на обстрел Россией своего консульства в Одессе.

Как заявил спикер Министерства иностранных дел КНР, Китай обещает обеспечить безопасность своих представительств в Украине, передает пресс-служба МИД Китая.

"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной выбило часть стены и оконные стекла. Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал", - рассказал спикер.

видео дня

По его словам, Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с Россией и Украиной.

"Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", - добавил он.

Россия атакует Одессу

Ночью 20 июля Россия устроила массовый обстрел Одессы при помощи ракет и дронов. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.

Кроме того, 19 июля Россия уничтожила 60 тонн зерна, которое предназначалось для Китая.

Читайте также: