Ни слова про Россию: Китай странно отреагировал на обстрел консульства в Одессе

Китай впервые отреагировал на обстрел Россией своего консульства в Одессе.
Как заявил спикер Министерства иностранных дел КНР, Китай обещает обеспечить безопасность своих представительств в Украине, передает пресс-служба МИД Китая.
"Рядом с генеральным консульством Китая в Одессе произошел взрыв. Взрывной волной выбило часть стены и оконные стекла. Сотрудники консульства уже давно покинули помещение, и никто не пострадал", - рассказал спикер.
По его словам, Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с Россией и Украиной.
"Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", - добавил он.
Россия атакует Одессу
Ночью 20 июля Россия устроила массовый обстрел Одессы при помощи ракет и дронов. В городе пострадали восемь человек, еще один - погиб.
Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, что в результате атаки повреждено здание консульства Китая.
Кроме того, 19 июля Россия уничтожила 60 тонн зерна, которое предназначалось для Китая.
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