Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов.

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Оккупанты готовят новые удары по энергетике Украины / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, pixabay

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия пытается вести разведку, чтобы узнать состояние энергетики Украины.

По его словам, не исключаются удары по энергетическим объектам, как осенью и зимой прошлого года.

"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов. Они приступили к такой работе. Они осуществляют доразведку, используют в том числе космическую разведку и другие виды разведки для того, чтобы установить состояние нашей энергетики", - сказал Скибицкий.

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По его словам, российские оккупанты также пытаются определить объекты, которые являются критическими для нашей энергетической системы.

РФ проводит разведку энергетики Украины / скриншот

Смотрите видео, что говорят в разведке о новых атаках РФ:

Повышение тарифов в Украине

С 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию для всех потребителей – 2,64 кВт*ч независимо от объемов потребления.

До этого тариф в случае потребления до 150 кВт*ч в месяц составлял 1,44 грн, а сверх этой цифры - 1,68 грн за каждый кВт*ч.

Повышение тарифов на электроэнергию в Минэнерго объяснили необходимостью финансировать ремонтные работы, поскольку во время многочисленных ракетных атак на объекты энергоструктуры российские оккупанты нанесли значительные повреждения и разрушения.

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