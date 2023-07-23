Россия готовит новый удар по самой важной энергетической системе Украины - ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия пытается вести разведку, чтобы узнать состояние энергетики Украины.
По его словам, не исключаются удары по энергетическим объектам, как осенью и зимой прошлого года.
"Мы отслеживаем все вопросы, касающиеся разведки Российской Федерацией наших энергетических объектов. Они приступили к такой работе. Они осуществляют доразведку, используют в том числе космическую разведку и другие виды разведки для того, чтобы установить состояние нашей энергетики", - сказал Скибицкий.
По его словам, российские оккупанты также пытаются определить объекты, которые являются критическими для нашей энергетической системы.
Смотрите видео, что говорят в разведке о новых атаках РФ:
Повышение тарифов в Украине
С 1 июня в Украине действует единый тариф на электроэнергию для всех потребителей – 2,64 кВт*ч независимо от объемов потребления.
До этого тариф в случае потребления до 150 кВт*ч в месяц составлял 1,44 грн, а сверх этой цифры - 1,68 грн за каждый кВт*ч.
Повышение тарифов на электроэнергию в Минэнерго объяснили необходимостью финансировать ремонтные работы, поскольку во время многочисленных ракетных атак на объекты энергоструктуры российские оккупанты нанесли значительные повреждения и разрушения.
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