"Там всем правит страх": Путин деморализовал и запугал верхушку РФ - Киселев

Аналитик с трудом себе представляет, что сейчас люди, входящие в ближайшее окружение Путина, могут открыто разговаривать и встречаться друг с другом.

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Путин деморализовал и запугал верхушку РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин подчинил себе верхушку страны-агрессора через масштабные спецслужбы и агентства безопасности, которые постоянно следят за лояльностью своих сотрудников. Осуществить кастинг на должность нового главы Кремля кажется почти невозможной задачей, поскольку атмосфера страха и недоверия переплетает отношения внутренней элиты РФ. Такое мнение во время чата на Главреде высказал журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев.

"Путин в своё время сумел настолько деморализовать, запугать и подчинить себе российскую верхушку, то есть российскую политическую элиту, что всерьёз сегодня говорить о том, что кто-то там может проводить какой-то кастинг, не приходится – быть того не может. Путин окружил себя спецслужбами, колоссальной службой личной безопасности – ФСО, внутри которой есть отдельная Служба безопасности президента, а это все – от телохранителей до внутренних разведчиков и служб безопасности, которые ищут малейшие проявления нелояльности и заговора среди даже весьма близких и лояльных Путину людей", - отметил Киселев.

Политический аналитик с трудом себе представляет, что сейчас люди, входящие в ближайшее окружение Путина, могут открыто разговаривать и встречаться друг с другом. По его словам, чтобы провести тот же кастинг, нужно как минимум где-то собраться людям, занимающим те или иные должности в российском руководстве, и сказать: "Да, достал нас этот Путин. Будем замену ему искать. Вот ты что думаешь, Патрушев, рассказывай? А ты что, Бортников, думаешь? А ты, Шойгу, у тебя есть какая-то мысль?".

"Это всё из сказки. Ну не может такого быть, ведь они друг друга боятся. Уверен, они лишний раз по телефону ни о чём не разговаривают. А при встрече если и говорят о чём-то, то страшным шёпотом, забившись в дальний угол и отключив все имеющиеся у них средства связи, которые можно использовать как подслушивающее устройство. Там всем правит страх", - подчеркнул Киселев.

По его словам, люди, наверное, недовольны. Недовольство зреет и прорывается наружу в отдельных эпизодах, например, в таких, как с генералом Поповым. Но системного характера это недовольство пока не приобрело. Для этого нужно, чтобы произошли еще какие-то события.

"Совершенно очевидно, что в армии существует это недовольство. Возможно, оно существует даже в спецслужбах. Люди, которые воюют на фронте, понимают и отдают себе отчёт в том, что войну с Украиной выиграть нельзя, а вот проиграть можно. Они видят, как боевые части на фронте несут огромные потери. Они видят превосходство западного оружия. Они видят, как сражаются защитники Украины. Они не могут не осознавать, что это тупик", - отметил журналист.

Как подчеркнул Ковалев, другое дело, что любой военный человек привык выполнять приказы. Смысл его существования и военной карьеры заключается в том, чтобы уметь беспрекословно подчиняться распоряжениям, указаниям, приказам и директивам высшего военного начальства. Военная профессия специфическая, поскольку человек, если он хочет стать успешным военным, должен подавлять себя, уметь подчиняться и выполнять приказ, с которым он может быть совершенно не согласен. Иначе армии просто не будет.

Смотрите видео чата с журналистом Евгением Киселёвым на Главреде:

"Однако современная армия, в том числе и украинская, которая строится сейчас на современных принципах и по современным лекалам, предполагает изначально бо́льшую независимость командиров, офицеров нижнего и среднего звена, которые, в принципе, вправе действовать по собственному усмотрению и собственному пониманию складывающейся обстановки без оглядки на приказы, которые были получены ранее. В этом принципиальное отличие российской армии, которая живёт и воюет по старинке. И это касается не только армии, но и спецслужб. Традиция беспрекословного подчинения и чинопочитания распространяется и на государственный аппарат.Поэтому как бы нам ни хотелось видеть в России скорейшие перемены к лучшему, крах путинского режима, как бы нам ни хотелось верить, что там зреют протестные настроения вплоть до высокопоставленных чиновников в высших слоях российской элиты, на это рассчитывать не приходится", - сказал Киселев.

Он подчеркнул, что пригожинский путч, который не удался, был частным случаем, который просто высветил те проблемы, которые реально существуют и в российском государстве, и в российской армии. Но таких "пригожиных" в России еще очень мало.

"Посмотрим, конечно, что дальше он сам будет делать, ведь он же сказал, что дело ещё не закончено, и пообещал вернуться и повоевать. Пригожин очень мне напоминает зелёных атаманов конца 1910 – начала 1920-х годов. После распада Российской империи на территории Украины таких было огромно количество; это были не только Махно и Григорьев, но и множество других самостийных военачальников, которые давали прикурить и "белым", и "красным", воевали и с Директорией, и с поляками, и с кем они только ни воевали на просторах украинских степей. В некотором смысле Пригожин такой. Один из них, только образца начала XXI века. Бог его знает, может, он ещё что-нибудь выкинет и ещё что-то покажет. А, может быть, и подобные атаманы ещё появятся", - отметил он.

Кто такой Евгений Киселев Евгений Алексеевич Киселев — 15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) - российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

В РФ уже ищут преемника Путина

Напомним, ранее генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

Как отметил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес, независимо от того, кто станет преемником российского диктатора Владимира Путина на посту президента страны-агрессора России, ему будет чрезвычайно сложно превзойти нынешнего главы Кремля.

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