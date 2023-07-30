Медведев прибег к очередным угрозам и цинично призвал мир молиться за солдат РФ

Приспешник Путина выдал, что россияне, которые ведут агрессивную войну против Украины, якобы "защищают" граждан РФ и "предотвращают мировой конфликт".

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Медведев цинично призвал мир молиться за солдат РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев в очередной раз начал угрожать применением ядерного оружия по Украине из-за успешных наступательных действий Вооруженных сил Украины.

Так, в своем Telegram-канале приспешник главы кремлевского режима Владимира Путина выдал, что российские захватчики, ведущие агрессивную войну против Украины, якобы "защищают" граждан РФ и "предотвращают мировой конфликт".

"Представьте себе, что если (...) наступление при поддержке НАТО будет успешным, и они оторвут часть нашей территории, мы будем обязаны применить ядерное оружие, согласно правилам указа президента России. Другого варианта просто нет", - написал российский чиновник-пропагандист.

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При этом Медведев цинично призвал мир молиться за российских солдат, которые, мол, "не дают вспыхнуть мировому ядерному пожару".

Заявления Медведева относительно Украины

Как сообщал Главред, Медведев истерит из-за Крымского моста. Так, Медведев призвал "уничтожать высшее руководство террористических формирований". Кроме того, одноразовый президент РФ также призывает убивать родственников руководителей Украины.

Недавно Медведев начал угрожать Украине "нестандартными ударами" из-за атаки по Москве. Он хочет взорвать украинские хранилища, транспортные узлы и нефтяные базы. Одиозный политик цинично начал рассказывать о том, что украинские военные якобы "не могут добиться успехов в контрнаступлении".

Кроме того, Медведев разразился угрозой ударов РФ по АЭС в Украине и ядерным объектам в ЕС. Так, российский чиновник разразился угрозой Москвы нанести удар по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС и ядерным объектам в Восточной Европе. По его словам, так государство-оккупант должно ответить на, мол, "попытку ВСУ поразить Смоленскую АЭС ракетами Storm Shadow".

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