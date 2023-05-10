УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Медведев должен пить меньше водки": Кулеба ответил на угрозы "ликвидировать" Зеленского

Андрей Ганчук
10 мая 2023, 16:28 обновлено 10 мая, 16:28
17
У Дмитрия Медведева есть определенная роль в стратегической коммуникации страны-агрессора России, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кулеба, Медведев
Слова Медведева недостойны комментариев - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Заместителю председателя Совбеза страны-оккупанта России Дмитрию Медведеву нужно пить меньше водки перед тем, как он посещает Telegram. Слова Медведева не достойны комментариев, однако чиновник играет определенную роль в коммуникации Кремля. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В разговоре с журналистами немецкого издания Bild он прокомментировал угрозы Медведева с призывами "ликвидации" Зеленского.

"Медведев должен пить меньше водки перед тем, как заходить в Telegram. Это все, что я могу об этом сказать", - коротко сказал Кулеба.

видео дня

Также он добавил, что такое заявление не является достойным комментарием.

"Он (Медведев) играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций России", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Медведев разразился "угрозой ликвидировать Зеленского"

Замглавы Совбеза агрессора РФ Дмитрий Медведев после удара неизвестного беспилотника по Кремлю призвал к, мол, "физическому устранению Зеленского".

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", - написал Медведев.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сказал, что Киеву не о чем разговаривать с Москвой, где засели радикальные группировки, которые размахивают ядерным оружием.

"Если мы смотрим на Россию, видим там демотивированную страну на поле боя. Это важно. Мы не видим сильной армии на поле боя, сильного общества, которое бы поддерживало их. Мы видим их разные радикальные группки, размахивающие чем-то ядерным, что-то призывают сделать против нашей страны. Это не интересная тема, мы не будем общаться с такими людьми ни о чем", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео о том, как Путин передумал делать из Медведева преемника

Другие новости:

Владимир Зеленский Дмитрий Медведев Дмитрий Кулеба война России и Украины
Реклама

Главное за день

Даже Лукашенко: лидеры стран СНГ унизили Путина прямо на параде - Денисенко

Даже Лукашенко: лидеры стран СНГ унизили Путина прямо на параде - Денисенко

16:01 Мир
Пригожин в Бахмуте попал в цугцванг, осталось ждать финала – Подоляк

Пригожин в Бахмуте попал в цугцванг, осталось ждать финала – Подоляк

15:25 Политика
"Это контрнаступление может быть не последним": Кулеба раскрыл планы Украины в случае провала операции

"Это контрнаступление может быть не последним": Кулеба раскрыл планы Украины в случае провала операции

14:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:28

"Медведев должен пить меньше водки": Кулеба ответил на угрозы "ликвидировать" Зеленского

16:22

Удивительная оптическая иллюзия: только гении найдут спрятанного мужчину за 15 секунд

16:16

Российский безвиз для Грузии и возобновление авиарейсов - это провокация - президент

16:14

В Польше официально переименовали Калининград: в Кремле разразились истерикой

16:09

Киркоров в леопарде вовсю использует новое пришитое филеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:01

Даже Лукашенко: лидеры стран СНГ унизили Путина прямо на параде - Денисенко

15:53

Она сказала "Да!": Слава Каминская выходит замуж в третий раз

15:48

Зачем вешать подкову дома: как правильно соблюдать поверье, чтобы привлечь счастье

15:37

"Настоящая, трогательная, искренняя": Кароль побаловала фанатов фотосессией без косметикиВидео

Реклама
15:27

Халва в домашних условиях: несколько главных секретов приготовления

15:25

Пригожин в Бахмуте попал в цугцванг, осталось ждать финала – ПодолякВидео

15:21

"Они ни дня не были на фронте": Путина на параде окружили фейковыми ветеранами войны - росСМИВидео

15:16

Слухи подтвердились: Горняк впервые рассказала, когда именно рассталась с Остапчуком

15:15

Что можно сделать со старым смартфоном: 4 невероятно полезные идеи

14:58

Можно ли пить кофе с молоком и зачем это делать: ошеломляющие сведения о напитке

14:45

За несколько минут до начала парада в Москве на аэродроме "Балтимор" сбили ракету

14:19

Что нужно принести в дом 11 мая, чтобы моментально исчезли неприятности: приметы и запретыВидео

14:10

"Это контрнаступление может быть не последним": Кулеба раскрыл планы Украины в случае провала операции

14:00

Украинцы атаковали "путинистку" Бузову в ШвейцарииВидео

13:57

$100 тысяч за "порешать вопрос": опубликовано скандальное видео с экс-разведчиком ЧервинскимВидео

Реклама
13:57

Бойцы ВСУ разбили оккупантов России под Бахмутом: враг бежал и понес большие потериВидео

13:17

Залужный пропустит встречу военного комитета НАТО: что произошло

13:13

Гороскоп на завтра 11 мая 2023: Рыбам – много приглашений, Львам – плохие покупки

13:08

Почему нужно мыть пол красной тряпкой: древняя мудрость, которая удивит

13:02

Вступление Украины в НАТО: Боррель заявил, что вопрос не на повестке дня ЗападаВидео

12:59

Наталья Валевская после развода встретила новую любовьВидео

12:39

"Путин очень рад": в Сети рассказали о тяжелой болезни ЛукашенкоВидео

12:36

200 тысяч на ремонт жилья: как украинцы через "Дію" могут получить денежную помощьВидео

12:23

Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега сыграет в новом фильме Тима Бертона

12:16

Шикарная шевелюра будет без салонных процедур: как наносить маску и бальзам для волос

12:14

Патрушев вступил в игру: в Сети рассказали о реакции Путина на оскорбления ПригожинаВидео

12:07

Никогда не боялись ехать в Украину: Нино Катамадзе планирует переехатьВидео

12:05

Хотели поскорее вернуться домой: родственники рассказали подробности гибели саперов на Херсонщине

11:58

Как красиво поздравить с Днем мамы: искренние слова и душевные открытки

11:56

Принес унитаз к памятнику Жукову в Уральске: у россиян истерика из-за поступка казаха на 9 мая

11:53

"Мерзкий маленький психопат": хорваты призвали остановить войну своей песней на Евровидении-2023Видео

11:21

Путин мог бы показать больше техники: разведка объяснила, почему парад в Москве прошел "по-бедному"Видео

11:17

Валюта по 40 грн: эксперт спрогнозировала, ждать ли скачков и галопа от курса доллараВидео

11:14

В июле украинцам увеличат пенсии: кому повезетВидео

11:06

Головоломка для самых упорных: только единицы смогут найти грустную панду за 10 секунд

Реклама
10:27

Розы будут пышно цвести все лето: как приготовить лучшее удобрение из одного ингредиента

10:23

Часть украинцев могут остаться без пенсий в 2023 году: кому стоит опасатьсяВидео

10:14

В Украине часть переселенцев лишат выплат в 2-3 тыс. грн в месяц: кого это коснетсяВидео

10:13

В РФ заявили об "атаке" дронов на полигон в Воронежской области: 14 военных пострадали

10:00

Гороскоп на сегодня 10 мая 2023: Девам – неожиданный звонок, Рыбам – вещий сонВидео

09:46

У Украины есть все необходимое, чтобы освободить земли в границах 24 февраля 2022 года – Блинкен

09:40

Среди элит РФ назревает серьезный конфликт: Денисенко сказал, когда он взорвется

09:39

"Продолжение прошлогоднего страха": эксперт пояснил, чего боялись Путин и Кремль на параде в МосквеВидео

09:03

Повышение тарифа на электричество: принято ли решение и сколько придется платить украинцам

08:44

Путин в речи на параде дал особый "сигнал": в ISW раскрыли план Кремля относительно войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Интересное
Тести по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять