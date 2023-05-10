"Медведев должен пить меньше водки": Кулеба ответил на угрозы "ликвидировать" Зеленского

У Дмитрия Медведева есть определенная роль в стратегической коммуникации страны-агрессора России, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Слова Медведева недостойны комментариев - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Заместителю председателя Совбеза страны-оккупанта России Дмитрию Медведеву нужно пить меньше водки перед тем, как он посещает Telegram. Слова Медведева не достойны комментариев, однако чиновник играет определенную роль в коммуникации Кремля. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В разговоре с журналистами немецкого издания Bild он прокомментировал угрозы Медведева с призывами "ликвидации" Зеленского.

"Медведев должен пить меньше водки перед тем, как заходить в Telegram. Это все, что я могу об этом сказать", - коротко сказал Кулеба.

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Также он добавил, что такое заявление не является достойным комментарием.

"Он (Медведев) играет определенную роль в характере стратегических коммуникаций России", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Медведев разразился "угрозой ликвидировать Зеленского"

Замглавы Совбеза агрессора РФ Дмитрий Медведев после удара неизвестного беспилотника по Кремлю призвал к, мол, "физическому устранению Зеленского".

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", - написал Медведев.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ сказал, что Киеву не о чем разговаривать с Москвой, где засели радикальные группировки, которые размахивают ядерным оружием.

"Если мы смотрим на Россию, видим там демотивированную страну на поле боя. Это важно. Мы не видим сильной армии на поле боя, сильного общества, которое бы поддерживало их. Мы видим их разные радикальные группки, размахивающие чем-то ядерным, что-то призывают сделать против нашей страны. Это не интересная тема, мы не будем общаться с такими людьми ни о чем", - подчеркнул Зеленский.

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