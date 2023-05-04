"Радикальные группки, размахивающие чем-то ядерным": Зеленский разнес РФ за угрозы его ликвидации

Украина готова освобождать свои территории и дойти до границ, а агрессор Россия пусть готовит свое общество к завершению войны, сказал Владимир Зеленский.

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Украине не о чем говорить с Москвой, Путин для нас не лидер России - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Украина видит в стране-оккупанте России демотивированную страну, как на поле боя, так и в обществе. После 24 февраля 2022 года там больше не с кем говорить. Киев не будет ни о чем разговаривать с радикальными группировками, размахивающими ядерным оружием. Пусть Москва готовит свою страну к дипломатическому завершению войны, а Киев намерен выйти на свои границы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе совместной с премьерами Нидерландов и Бельгии пресс-конференции он ответил на угрозы России "ликвидировать его". По словам президента, украинскому государству не о чем говорить с РФ, которая демотивирована как на поле боя, так и с точки зрения общества.

"Тот лидер России, он для нас не лидер. Если мы смотрим на Россию, видим там демотивированную страну на поле боя. Это важно. Мы не видим сильной армии на поле боя, сильного общества, которое бы поддерживало их. Мы видим их разные радикальные группки, размахивающие чем-то ядерным, что-то призывают сделать против нашей страны. Это не интересная тема, мы не будем общаться с такими людьми ни о чем", - отметил гарант.

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Также Владимир Зеленский подчеркнул, что стране-оккупанту России следует готовить свою общественность к дипломатическому завершению войны против Украины, а Киев намерен освобождать украинские территории и восстановить территориальную целостность.

Напомним, после ударов неизвестных БПЛА по Кремлю заместитель главы Совбеза агрессора РФ Дмитрий Медведев призвал, дескать, к "физическому устранению Зеленского".

"После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции", - размечтался Дмитрий Медведев.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский сказал, что силы обороны Украины проведут контрнаступление, чтобы освободить свои территории. По словам гаранта, ВСУ намерены вернуть и Крымский полуостров. Успех украинской армии зависит от военной поддержки со стороны западного мира.

3 мая в России прогремели взрывы в Брянской области, Краснодарском крае и под Санкт-Петербургом. На Брянщине был атакован военный аэродром, на Тамани загорелась нефтебаза, а под Санкт-Петербургом случился пожар на крупнейшей военной базе, где ранее были боевые вертолеты.

Позже в Кремле заявили об ударе по Кремлевской резиденции Путина в Москве и обвинили Украину в, мол, "покушении на Путина". В Сети опубликовали видео, как неизвестный БПЛА наносит удар по Кремлю. Пропагандисты уточнили, что Путина в этот момент в здании не было.

Смотрите видео о том, как неизвестный беспилотник ударил по Кремлю

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