'В Украине настоящий бум производства дронов': Резников удивил подробностями

В прошлом году по инициативе Министерства обороны правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

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В Украине настоящий бум производства дронов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что наша страна успешно наладила производство отечественных беспилотников. Вспомнив о "настоящем буме" в этой сфере, он подчеркнул, что Украина способна значительно укрепить свои позиции в области дронотехнологий. Об этом глава Минобороны сказал на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает "Укринформ".

"В Украине настоящий бум производства дронов. Благодаря нашей политике Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и т.д.", - отметил Резников.

Он отметил, что в прошлом году по инициативе Министерства обороны правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники. По словам министра, теперь процесс внедрения продукции в эксплуатацию, вместе с заключением государственных контрактов, занимает всего несколько недель, по сравнению с двумя годами, как это было раньше.

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Как отметил Резников, недавно Украине удалось решить вопрос о прибылях для украинских поставщиков в секторе обороны, и теперь они имеют одинаковые права с иностранными поставщиками. Министр подчеркнул, что такой подход стал приоритетом для Министерства обороны, и призвал местные органы власти поддержать малые и средние предприятия, работающие в этой области.

"Нужны помещения, доступ к коммуникациям, содействие с документами и другие вопросы. Это – работа, налоги и обеспечение устойчивости общин. Люди будут оставаться и главное – возвращаться", - подчеркнул Резников.

Украинские беспилотники: что известно

Как сообщал Главред, в Украине разработали мощный морской дрон MAGURA V5. Название беспилотника MAGURA расшифровывается как Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus – морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат.

Недавно американский телеканал CNN впервые показал, как выглядит украинский морской дрон MAGURA V5. Это оружие используется для ударов по российским надводным целям и уже значительно ограничило передвижение флота страны-агрессора РФ.

Такие морские дроны используются не только для атак на вражеские объекты, но и для доставки грузов и разведки. Дальность действия беспилотника MAGURA V5 составляет около 800 км, он может нести до 300 кг взрывчатки. Дрон имеет серый гладкий корпус, а его узкая форма напоминает широкое каноэ.

К слову, 30 июля, в столице страны-агрессора РФ Москве, а также в Подмосковье прогремели взрывы. Инциденты связывают с якобы атакой беспилотников. Пропагандистские российские издания сообщали о взрыве в 50-этажном здании. Пропагандисты говорят, что пострадавших якобы нет, пожара не было.

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