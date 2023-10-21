Северная Корея вдруг набросилась на США с претензиями: в чем причина

В КНДР заявили, что поставка ракет ATACMS Украине якобы послужит катализатором для втягивания всей Европы в горнило бесконечной войны.

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Северная Корея вдруг набросилась на США / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Северная Корея набросилась на Соединенные Штаты Америки из-за передачи Украине баллистических ракет большой дальности, известных как ATACMS. Пхеньян утверждает, что любое использование этих ракет для удара по стране-агрессоре России якобы обостряет ситуацию и мешает мирным инициативам. Об этом пишет Reuters .

"США, несмотря на глубокую озабоченность и решительное противодействие международному сообществу, все-таки поставили Украине ракетный комплекс класса "земля-земля" ATACMS", - говорится в заявлении посла Северной Кореи в России Син Хонг Чоля.

При этом он заявил, что якобы "любой удар по внутренним районам России не будет способствовать скорейшему прекращению украинской ситуации или ее мирному урегулированию, за что выступают США".

видео дня

"Удар по России послужит катализатором для втягивания всей Европы в горнило бесконечной войны и ее затягивания", - заявил посол КНДР.

ВСУ получили ATACMS и применяют их на поле боя

Недавно президент Владимир Зеленский подтвердил применение ATACMS на фронте. Глава государства 17 октября заявил, что ракеты себя уже показали в действии. Он поблагодарил за помощь американский народ.

Журналисты The New York Times узнали, какое количество ракет ATACMS могла получить Украина. По данным американского издания, Киеву передали 20 единиц. ATACMS передавались тайно, чтобы оккупанты не смогли атаковать поставки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит еще больше ATACMS . По словам главы МИД, поставки будут постоянными. Также в Киеве надеются на получение ATACMS с дальностью запуска 300 километров.

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