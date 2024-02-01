В США анонсировали 'приятные неожиданности' для Путина на поле боя в 2024 году

Нуланд убеждена, что "Украина в этом году получит уверенные успехи".

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Россия ведет наступление на Востоке / Коллаж Главреда. Скриншот видео, instagram.com/libkos

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила российского диктатора Владимира Путина о "приятных неожиданностях" на поле боя в 2024 году.

Во время визита в Киев 31 января Нуланд выразила уверенность в абсолютной стратегической важности 2024 года для Украины.

"Также я оставляю с большей уверенностью в том, что - хотя Украина и укрепляет свою оборону - господин Путин получит приятные неожиданности на поле боя, а Украина в этом году получит уверенные успехи", - цитирует Нуланд "Европейская правда". видео дня

По ее словам, "американский народ осознает чудо, которого Украина уже достигла, защищаясь от нынешней зловещей российской агрессии, и восхищается им".

"Поэтому я очень уверена, что это понимание будет отражено в голосовании Конгресса за запрос президента Байдена (о дополнительном финансировании)", - ответила Нуланд.

2024 будет годом нового контрнаступления

Такое заявление накануне сделал глава ГУР Кирилл Буданов. Он отметил, что ранней весной российское наступление уже будет "полностью исчерпано".

"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно (наступление - Главред) закончится, тогда начнется наше", - сказал Буданов.

В настоящее время российские оккупанты проводят активные наступательные действия на востоке Украины. В частности, военные и аналитики фиксируют постоянное продвижение захватчиков.

Путин воспользовался ситуацией, когда западная помощь Украине оказалась под угрозой срыва, чтобы окончательно захватить Донецкую и Луганскую области. В то время как Украина - в условиях дефицита снарядов - перешла к новой стратегии. Ее на Западе расценивают как "революцию".

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