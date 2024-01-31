Угроза нападения на Казахстан: генерал СБУ назвал ультиматум России от Китая

Россия не решается пойти на военную агрессию против Казахстана, поскольку опасается серьезной реакции со стороны Китая, считает Виктор Ягун.

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В Москве понимают, к чему может привести нападение на Казахстан - Ягун / Коллаж: ua.depositphotos.com, УНИАН, Facebook В. Ягун

Россия не решается атаковать Казахстан, поскольку опасается позиции Китая, который выступает за территориальную целостность Астаны. Если Москва пойдет на какие-либо действия Пекин заставит ее прекратить беспредел. Об этом заявил бывший заместитель председателя Службы безопасности, генерал-майор в запасе Украины Виктор Ягун.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Россия не решается пойти на какую-либо агрессию против Казахстана из-за позиции Китая.

"В Москве понимают, к чему это может привести", - отметил Ягун.

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По его словам, Пекин в такой ситуации может потребовать от Москвы прекратить беспредел.

"Китай поддержал территориальную целостность Казахстана. И вообще, это уже была бы дестабилизация на границах КНР с определенными событиями, которые могли бы перекинуться на территорию самого Китая. Пекину это не нужно. В целом, я не верю, что Россия находится под внешним управлением Китая. Но Пекин имеет влияние на Москву и в нужный момент может "перекрыть краники", поставив вопрос ребром: либо мы "перекрываем краники", либо вы прекращаете беспредел", - объяснил генерал-майор.

При этом он акцентировал внимание на том, что у России на данный момент нет сил и средств для новых агрессий.

"У России сейчас нет сил на развертывание подобных операций. Она все силы бросила на захват Украины. Для россиян критически важно выиграть в Украине. Если они этого не добьются в ближайший период, все остальные их влажные мысли о захватнических войнах не будут стоить ничего", - подчеркнул Виктор Ягун.

Ранее генерал-майор запаса Виктор Ягун заявил, что в будущем Россия может атаковать Казахстан. На российском пропагандистском телевидении уже рассказывают, что Казахстан якобы искусственное государство, а казахов объединили "русские".

Напомним, пропагандисты РФ и в 2022 году заявляли, что "Казахстана не существует". Дескать, это часть России. Также они называли Казахстан "второй Украиной".

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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