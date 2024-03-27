Россия вечером выпустила по Украине ракеты: на юге прогремели взрывы

В среду вечером, 27 марта, Россия снова атаковала Украину с воздуха. Украинские военные фиксировали пуски ракет Х-22 в сторону материкового юга.
Воздушная тревога 27 марта
Накануне мониторинговые ресурсы предупреждали о трех Ту-22м3 в акватории Черного моря. По утверждению аналитиков, самолеты тогда вышли на пусковые рубежи возле Крыма.
Это же впоследствии подтвердили Воздушные силы в Telegram.
В Украине объявляли воздушную тревогу на Юге, Востоке и в Центре.
Взрывы в Одесской области сегодня
В уже объявленную тревогу произошли, по информации мониторинговых каналов, пуски ракет Х-22 в сторону Одесской области.
Впрочем, согласно сообщению тех же каналов, Х-22 "прекратила свое существование". О взрывах в Одесской области писали местные паблики. Официальной информации о работе противовоздушной обороны на юге пока нет.
Удары по Украине - прилеты 27 марта
В среду, 27 марта, Россия атаковала Украину ракетами и авиабомбами.
Под удар российских захватчиков попал Николаев. По предварительной информации, враг использовал для атаки баллистическую ракету Искандер-М. Однако начинка ракеты была "фугасной", а не кассетной, как раньше.
Почти одновременно взрывы прогремели и в Харькове . По сообщению местных властей, под удар попал Шевченковский район - это жилой район. По информации правоохранителей, один удар пришелся по общеобразовательной школе, второй - прямо посреди жилых домов. Суспильне уточняет, что один из "прилетов" пришелся по детской площадке.
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