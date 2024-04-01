Раскрыто количество "Калибров", которое РФ могла накопить для ударов по Украине

Ранее об угрозе массированного удара сообщал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

https://glavred.info/ukraine/rozkrito-kilkist-kalibriv-yaku-rosiya-mogla-nakopichiti-dlya-udariv-po-ukrajini-10554401.html Ссылка скопирована

Россия готовится к массированным ударам по Украине / Коллаж Главреда. Фото: Силы обороны юга

Россия могла накопить до 120 крылатых ракет "Калибр" в подготовке к ударам по Украине в ближайшее время, отмечают аналитики Defense Express.

Эксперты отталкиваются от данных о запасах "Калибров" у россиян на ноябрь 2023 года. Тогда СМИ насчитали у страны-агрессора до 165 единиц этих средств поражения морского базирования (то есть предназначенных для пусков с кораблей).

По мнению издания, ежемесячно Россия способна изготавливать до 20-35 таких ракет.

видео дня

Поскольку в течение четырех месяцев Россия почти не использовала массированно "Калибры", то могла накопить всего до 120 единиц с учетом 80 недавно изготовленного.

Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Ракетный удар - когда возможна следующая атака РФ по Украине

Накануне руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".

"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", - говорит начальник ГУР.

Он также обратил внимание на то, что ранее оккупанты приняли решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они показали более высокую эффективность.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред