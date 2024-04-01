Раскрыто количество "Калибров", которое РФ могла накопить для ударов по Украине

Россия могла накопить до 120 крылатых ракет "Калибр" в подготовке к ударам по Украине в ближайшее время, отмечают аналитики Defense Express.
Эксперты отталкиваются от данных о запасах "Калибров" у россиян на ноябрь 2023 года. Тогда СМИ насчитали у страны-агрессора до 165 единиц этих средств поражения морского базирования (то есть предназначенных для пусков с кораблей).
По мнению издания, ежемесячно Россия способна изготавливать до 20-35 таких ракет.
Поскольку в течение четырех месяцев Россия почти не использовала массированно "Калибры", то могла накопить всего до 120 единиц с учетом 80 недавно изготовленного.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Ракетный удар - когда возможна следующая атака РФ по Украине
Накануне руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил о том, что российские оккупанты могут вскоре нанести удар крылатыми ракетами "Калибр".
"Калибры накапливались весь этот период. Они абсолютно готовы к применению", - говорит начальник ГУР.
Он также обратил внимание на то, что ранее оккупанты приняли решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они показали более высокую эффективность.
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