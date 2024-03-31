Россия пытается целиться в одни и те же места в Одессе: что это значит

Братчук отметил, что теперь враг наносит по городу и области точечные удары.

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Россия регулярно бьет по Одессе / Коллаж Главреда, фото: ГСЧС

Российские войска не прекращают обстрелы Одессы и области, преимущественно - из Крыма. Сейчас враг изменил свой подход в воздушных атаках, рассказал в эфире 24 канала представитель Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук.

Братчук отметил, что интенсивность обстрелов Одессы не становится меньше, воздушная тревога звучит постоянно.

"Вернуть свет удалось путем ремонтных работ и за счет снижения напряжения на электросети. Например, не вышли на маршруты троллейбусы и трамваи... Думаю, завтра будет тоже где-то 50%... , чтобы люди и критическая инфраструктура могли работать", - рассказал спикер УДА. видео дня

Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной военкадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был спикером Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресофицером в составе батальона, пишет Движение ЧЕСТНО.

Враг пытается атаковать Одесскую область из Крыма и бортов стратегической авиации. По словам Братчука, Россия теперь пытается целиться в объекты, которые ей уже удалось ранее повредить.

"Пункт номер один у врага - объекты энергетической инфраструктуры. Враг теперь пытается атаковать не столько массированно, теперь такие точечные удары.... Причем с повторением именно тех локаций, в которые он пытается попасть или ему удалось попасть. Ситуация контролируемая. Атака происходит на те объекты, которые уже были повреждены, то есть чтобы усилить разрушения и оставить людей без света", - пояснил Братчук.

Взрывы в Одессе - что известно об атаке РФ на Украину 31 марта

В ночь на 31 марта Россия выпустила по Украине очередную партию ракет и дронов. Под атаку попали часть Запада и материкового Юга Украины.

В Одесской области в результате ударов России был обесточен областной центр, а на Львовщине - противник снова пытался добить объект критической инфраструктуры, атакованный страной-агрессором 24 и 29 марта.

В Укрэнерго же сообщали, что целью ударов РФ по Югу были высоковольтные подстанции. Ограничения по электроснабжению действуют в Харьковской области и в Кривом Роге.

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