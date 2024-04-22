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Германия сорвала поставку Украине бронемашин MRAP: в Bild раскрыли истинную причину

Юлия Закрепа
22 апреля 2024, 17:04
В Министерстве обороны Германии заявляют, что все бронемашины планируют передать в этом году.
Германия сорвала поставку Украине бронемашин MRAP: в Bild раскрыли истинную причину
Германия помешала поставке Украине 400 бронемашин MRAP / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Правительство Германии заявило о передаче для украинских военных до 400 единиц тяжелых колесных бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой.

Контракт на поставку бронемашин подписали власти Украины и немецкая оборонная компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) под финансирование из бюджетных средств Германии на общую сумму 315 млн евро, передает Bild.

В Министерстве обороны Германии заявляют, что все бронемашины планируют передать в этом году.

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В то же время в распоряжение издания попал документ Минобороны Германии от сентября прошлого года, в котором говорится о том, что MRAP для Вооруженных сил Украины должны поставить партиями по 20 штук с января по октябрь 2024 года. Однако на данный момент поставки так и не начались.

По информации немецкого издания, план на 2024 год сократили сначала до 200, а затем до 100 бронемашин, а начало поставок перенесли с января на май-июнь.

Причина в том, что FFG получает запчасти для MRAP из США и только собирает их в Германии. У компании возникли "ограничения лицензии на экспорт из США в Германию", а также проблемы с сертификацией противоминной защиты.

Что известно о бронемашинах MRAP?

MRAP - это машина, которая относится к классу бронированных военных автомобилей, специально разработанных для защиты экипажа от подрыва на самодельных взрывных устройствах, минах, и от засад стрелкового оружия. Машины этого класса обычно имеют V-образную форму нижней части корпуса для рассеивания энергии взрыва, а также специальные кресла с амортизацией, передает Википедия.

Напомним, что в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. Украина получит пакет помощи в размере 60,84 миллиардов долларов. Общая сумма, которую предусматривает законопроект - 95 миллиардов долларов.

Стало известно, когда Украина получит первый транш оружия и что туда войдет. Представители США публично не сказали, какое оружие пришлют Киеву в рамках пакета. Патрик Райдер раскрыл вероятный список передачи оружия.

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