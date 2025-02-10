"Ждать не стоит": в ГУР дали тревожный прогноз насчет быстрого завершения войны

Андрей Юсов прокомментировал перспективы завершения войны в Украине.

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Андрей Юсов оценил перспективы завершения войны / Коллаж: Главред, фото МО РФ, УНИАН

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В ближайшее время произойдут важные события, сообщили в ГУР

Многие работают над приближением завершения войны

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов прокомментировал вероятность завершения войны в Украине в обозримой перспективе.

В выпуске Дайджеста Блауша он призвал в ближайшее время не ожидать завершения полномасштабной войны.

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"Ждать не стоит. Стоит над этим упорно работать. И такая работа ведется", — сказал представитель ГУР.

По его словам, над приближением завершения войны работает украинское политическое, военное руководство, украинские дипломаты, общественный сектор и западные партнеры.

Вместе с тем он также пояснил, что в ближайшее время произойдут важные события, в частности Мюнхенская конференция по безопасности, которые, по его словам, принесут для Украины хорошие новости.

"Тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Тот, кто поддерживает украинские силы безопасности и обороны, помогает, донатит. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Хорошие новости надо делать", — добавил Юсов.

Ранее Кирилл Буданов назвал одну из самых больших проблем на фронте. Российские оккупанты очень продвинулись в производстве ракет "Искандер", которое стало "массированным". Но самая большая проблема заключается в другом.

Как сообщал Главред, Буданов ранее рассказал о проблемах ВСУ на фронте. FPV-дроны россиян невозможно остановить при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

Напомним, полковник назвал цели новых массированных ударов РФ. РФ использует удары по объектам, которые критически важны для Украины, говорит Владислав Селезнев.

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Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

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