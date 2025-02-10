Выгодный мир или заморозка войны: чего ждать украинцам от Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности является ключевой площадкой для переговоров, которые могут определить дальнейшие шаги по завершению войны в Украине.

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Чего ждать украинцам от Мюнхенской конференции / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что представят США на Мюнхенской конференции - что известно о плане Трампа по окончанию войны

Кто и когда представит план окончания войны в Украине

Какое значение Мюнхенской конференции для Украины

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 станет важной платформой для обсуждения ключевых вызовов глобальной безопасности, в частности войны в Украине. Ожидается, что среди главных тем будут дальнейшая военная и экономическая поддержка Украины. Кроме того, западные СМИ со ссылкой на собственные источники и официальных лиц заявляют о том, что план завершения войны в Украине впервые будет продемонстрирован именно в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Главред собрал главное, что стоит знать о Мюнхенской конференции и ее значении для Украины.

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Где и когда состоится Мюнхенская конференция по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года состоится с 14 по 16 февраля в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене. Этот ежегодный международный форум собирает ведущих мировых лидеров, дипломатов и экспертов для обсуждения актуальных вопросов глобальной безопасности. Ожидается участие более 60 глав государств и правительств, а также 150 министров со всего мира и руководители международных организаций. Конференцию откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Что известно о Мюнхенской конференции по безопасности / Инфографика: Главред

Что представят США на Мюнхенской конференции - что известно о плане Трампа по окончанию войны

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог сообщил, что примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), где обсудит планы Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны. Об этом он написал в соцсети X, отметив, что проведет встречи с союзниками США, готовыми к сотрудничеству.

"Рад сообщить о своем участии в Мюнхенской конференции по безопасности 2025. Как специальный посланник президента США по вопросам России и Украины, я с нетерпением жду возможности рассказать о целях Дональда Трампа по прекращению кровавой и дорогостоящей войны в Украине", - написал он 5 февраля.

Что входит в мирный план Трампа

На Мюнхенской конференции по безопасности планируется представление мирного плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны между Россией и Украиной. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, инициатива может предусматривать замораживание конфликта и предоставление Украине гарантий безопасности.

По данным издания, представить этот план союзникам должен Кит Келлог во время конференции, которая продлится с 14 по 16 февраля. Пока неизвестно, насколько подробно будет обсуждаться инициатива и в каком формате это произойдет. В то же время в последних заявлениях Келлога и других представителей Трампа звучит концепция "мира через силу".

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Основные пункты плана, по информации Bloomberg, включают прекращение активных боевых действий, оставление оккупированных территорий в неопределенном статусе и гарантии безопасности для Украины, которые должны исключить новую агрессию России.

Ожидается, что в феврале Келлог посетит Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским, а также совершит поездки в страны ЕС.

Спикер Офиса президента Украины воздержался от комментариев, тогда как представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз отметил, что Келлог продолжит работу с союзниками для реализации плана Трампа по завершению войны.

В то же время советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в эфире 24 Канала, что сейчас идет активная подготовка к возможным переговорам о прекращении боевых действий.

В то же время он предостерег от чрезмерных ожиданий, поскольку согласованного плана с четкими пунктами пока нет - существуют лишь отдельные предложения от США, часть из которых уже стала известной.

"Плана не будет, будут предложения для общего обсуждения на уровне партнеров. После презентации определенных пунктов в Мюнхене Келлог будет в Украине для того, чтобы согласовать предложения украинской стороны, затем синхронизировать их с европейскими союзниками", - рассказал Подоляк.

Комментируя публикацию Bloomberg о возможном плане Дональда Трампа, который может предусматривать замораживание конфликта и предоставление Украине гарантий безопасности, Подоляк подчеркнул, что такой подход не обеспечит справедливый и длительный мир.

"Все эти анонимные источники, которые говорят о пунктах плана, не говорят о ключевом - что будем делать с Россией? Представим, что конфликт заморозили, что-то забрали у Украины, не дали вступить в НАТО, а как останавливать будут Россию? Этого в этих презентациях, которые делает сегодня Bloomberg, нет", - обратил внимание Подоляк.

Он уточнил, что консультации по мирному урегулированию уже происходили, но они касались именно предложений США для создания так называемой "дорожной карты", которая должна стать основой для начала переговоров.

По его словам, Украина настаивает, что любой план должен включать четкие условия, поскольку нет смысла вступать в переговоры с Россией, если она будет продолжать грубо нарушать международное право.

Подоляк считает, что только реальные механизмы давления на Россию, а не только их обсуждение, заставили бы Кремль осознать растущую цену войны, что могло бы открыть путь к переговорному процессу.

Кто и когда представит план окончания войны в Украине

Уже 6 февраля Келлог уточнил, что во время конференции только будет обсуждать этот вопрос с лидерами ЕС, а представление официального плана США является исключительно прерогативой Трампа. Об этом он сказал интервью Newsmax

"Мы едем на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Одно медиа заявило, что на следующей неделе мы представим "мирный план". Нет, таких планов нет. Я им комментариев не давал. Человек, который представит "мирный план" - это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этого не произойдет на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейскими лидерами и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше", - сказал спецпредставитель американского президента.

Уже 10 февраля стало известно, что специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог работает над вариантами прекращения войны в Украине и планирует представить свои предложения Дональду Трампу. Об этом сообщает Semafor.

По информации издания, во время встреч с западными партнерами Келлог подтвердил, что разрабатывает несколько возможных сценариев завершения войны, и в США ожидают, что его план будет представлен в ближайшее время.

"В Вашингтоне ходят слухи, что администрация вскоре представит план, хотя Кэллог опроверг сообщения о том, что он сделает это на Мюнхенской конференции по безопасности на этой неделе", - говорится в материале.

Один из западных чиновников отметил, что Кэллог намерен согласовать свои действия с представителями всех стран НАТО.

Кто возглавит украинскую делегацию в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером 7 февраля, что ближайшие недели будут насыщенными с дипломатической точки зрения.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом (США Дональдом) Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Прочный и длительный мир должен стать ближе", - написал Зеленский в телеграмме.

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Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в комментарии западным СМИ, передает РБК-Украина, со ссылкой на западные СМИ.

Конференцию также посетят спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ермак, который также будет участвовать в мероприятии, отметил, что украинская делегация представит свою позицию относительно прекращения войны и достижения устойчивого мира.

По его словам, во время встреч Украина рассчитывает обсудить возможные гарантии безопасности, которые смогут предотвратить новую агрессию РФ.

Относительно возможной встречи Зеленского с Дональдом Трампом, Ермак отметил, что ее дата пока не определена, но переговоры о ее проведении продолжаются.

Также руководитель ОП подтвердил, что после Мюнхенской конференции Кит Келлог посетит Украину в конце февраля.

"Я считаю, что важно, чтобы мы прошли этап консультаций и переговоров до того, как у администрации Трампа появятся какие-то планы. Потому что наша позиция заключается в том, что невозможно - и будет большой ошибкой - иметь любые планы без участия Украины в подготовке этого плана", - сказал Ермак.

Комментируя возможную заинтересованность Трампа украинскими редкоземельными металлами, Ермак заявил, что пока таких обсуждений нет. В то же время он подчеркнул, что Украина рассматривает партнерство с США и после войны, и это является частью стратегического плана.

С кем встретится Зеленский в Мюнхене

Президент Украины Владимир Зеленский проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 14 февраля.

Об этом сообщает CBS News. По данным издания, Зеленский, который будет возглавлять украинскую делегацию на конференции, имеет запланированную встречу с Вэнсом, который также примет участие в мероприятии.

CBS News также отмечает, что президент США Дональд Трамп в прошлую пятницу заявил журналистам в Овальном кабинете, что "может встретиться" с украинским лидером в ближайшее время.

"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, и я, вероятно, поговорю с президентом Путиным. Я хотел бы, чтобы эта война закончилась", - сказал Трамп.

Сейчас встреча Зеленского с Трампом не запланирована, но, вероятно, может состояться позже в Вашингтоне.

В то же время Белый дом и пресс-служба Зеленского пока официально не анонсировали эти переговоры.

Какова позиция "команды Трампа" относительно окончания войны

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил, что президент Дональд Трамп настроен завершить войну в Украине, однако Европа должна взять на себя обязательства по гарантиям безопасности для Киева. Об этом он сказал в эфире программы "Встреча с прессой" на NBC News.

"Я думаю, основной принцип здесь заключается в том, что европейцы должны "владеть" этим конфликтом в будущем. Президент Трамп собирается покончить с этим, и тогда, относительно гарантий безопасности, это точно будет касаться европейцев", - сказал Волц.

Волц отметил необходимость переговоров между сторонами конфликта.

"На этой неделе наш государственный секретарь, наш министр обороны, наш вице-президент, наш специальный посланник в Европе будут обсуждать детали того, как положить конец этой войне. И это означает посадить обе стороны за стол переговоров", - заявил он.

По его словам, Трамп заручился поддержкой мировых лидеров, которые готовы помочь в урегулировании ситуации. Он выразил уверенность, что все стороны могут сесть за стол переговоров и найти общее решение.

В то же время Волц подтвердил, что Трамп готов вводить новые санкции против России.

Каково значение Мюнхенской конференции для Украины

Переговоры во время Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), которую посетит президент Владимир Зеленский, будут проходить в закрытом формате.

Как сообщает Barron's, среди участников MSC будет и американская делегация, в состав которой войдут:

вице-президент США Джей Ди Вэнс;

государственный секретарь Марко Рубио;

спецпредставитель США по вопросам войны между Украиной и Россией Кит Келлог.

По словам главы MSC Кристофа Гойсена, ожидается, что участие Зеленского в конференции откроет возможности для переговоров с представителями ключевых союзников Украины.

"Мы надеемся, что Мюнхен будет использован - и мы имеем признаки того, что он будет использован - для достижения прогресса по миру в Украине... Мы предполагаем, что переговоры будут происходить в кулуарах. Я оставлю открытым вопрос, будет ли объявлен план на конференции", - добавил Гойсен.

Какие "сюрпризы" для России готовит Трамп

Политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов в интервью Главреду отметил, что результаты публичных и непубличных переговоров между российской и американской сторонами будут заметны уже к Мюнхенской конференции безопасности, то есть к 10 февраля.

По его словам, заявления сторон до и после конференции дадут понять, в каком направлении будут развиваться события в 2025 году.

"Я не сомневаюсь в следующем. Трамп действует так, что видно, что его команда, сидя в Мар-а-Лаго до того, как он поселился в Белый дом, в течение 5-6 месяцев готовила очень продуманные дорожные карты действий, потому что Трамп действует очень быстро, очень жестко, абсолютно радикально, эксцентрично. Но это подготовлено. И это означает, что у них на руках есть план Б. То есть, если Путин отказывается от перемирия, то что делается дальше буквально по дням и по месяцам. Мы видим, что Трамп будет вести переговоры с Саудовской Аравией, Россию будут выбивать из ОПЕК, добиваться соблюдения РФ не только ценового потолка на нефть, но и при этом над Россией будет висеть угроза нефтяного эмбарго", - отметил аналитик.

Морозов отмечает, что еще в конце 2024 года были заметны признаки возможного эмбарго, поскольку активная блокада танкерного флота может за полгода привести к ситуации, когда Россия потеряет возможность продавать нефть за деньги. Сейчас Вашингтон этого не подтверждает, но такой сценарий вполне может начать реализовываться в ближайшие месяцы.

Кроме того, есть вероятность, что Трамп введет секторальные санкции в отраслях, которые ранее их избегали. Это может задеть российский металл, алюминий, фосфаты и другие приносящие прибыль ресурсы.

"Валютная выручка РФ радикально снизилась в 2024 году. Это хорошо видно во всех странах, и понимают, что Кремль лишается денег. И, собственно говоря, трудно оценить эту перспективу. Если Путин откажется вообще играть в прекращение огня хотя бы на время, то есть не даст Трампу желаемого, то тогда я бы считал, что республиканцы и Белый дом как таковой, даже если Трамп отодвинется и займется другими вопросами, будут очень активно настаивать на развертывании военной инфраструктуры на восточном фланге НАТО. То есть жизнь закипит", - резюмировал он.

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