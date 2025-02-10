Нас ждут тяжелые испытания, армия РФ будет наступать в 2 областях - Тука

Основные тезисы Туки:
- Путин будет пытаться максимизировать давление на Украину
- Оккупанты весной или летом могут наступать в Донецкой области и в Запорожской области
- Не исключаю, что Путин будет пытаться перейти из Донецкой области в Днепропетровскую
Весной и летом российский диктатор Владимир Путин будет напрягать все свои усилия, чтобы максимизировать давление на Украину. Поэтому в ближайшее время нас ждут неприятные и тяжелые испытания.
Украина способна выдержать такие испытания, если будет адекватно реагировать на различные вызовы. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука во время чата на Главреде.
По мнению Туки, российские оккупанты могут попытаться провести наступательные операции прежде всего в Донецкой области.
"Прежде всего - в Донецкой области. Не исключаю, что Путин будет пытаться перейти из Донецкой области на Днепропетровщину. Имею осторожные любительские надежды, что на Харьковщине и Херсонщине мощных попыток наступления россиян не будет. А вот в Запорожье - вполне возможны", - отметил Тука.
Смотрите видео, в котором Георгий Тука поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине и перспектив урегулирования конфликта:
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Георгий Тука отмечал, что Путин взбесится с началом переговоров, давление на Украину растет. По его словам, объективных предпосылок для прекращения боев в 2025-м нет. Даже начало переговоров трудно ожидать, потому что пока нет даже предмета для разговора.
Также ранее сообщалось, что Тука дал неутешительный прогноз о перемирии с РФ. Сегодня нет оснований считать, что Россия стремится завершить острую фазу войны, считает Георгий Тука.
Напомним, в НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну. Поддержка Украины партнерами ухудшит военную способность России и поставит Киев в более сильную позицию во время переговоров.
Читайте также:
- В НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну
- "Еще 10-20 лет": Тука сказал, когда закончится война, и назвал выход
- Когда в Украине будет идти снег: синоптик назвала дату
Кто такой Георгий Тука
Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред