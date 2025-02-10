'Еще 10-20 лет': Тука сказал, когда закончится война, и назвал выход

Мы можем жить в такой же ситуации, в которой десятилетиями живет Израиль.

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Тука сказал, когда закончится война, и назвал выход/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Главред

Основные тезисы Туки:

Война, которая длится в Украине с 2014 года, может продолжаться еще 10-20 лет

Мы можем жить в такой же ситуации, в которой десятилетиями живет Израиль

Говорить об устойчивом мире можно будет только тогда, когда начнется распад РФ

Война, которая длится с 2014 года, может продолжаться еще 10-20 лет. Но она не обязательно все время будет носить острый характер.

Украина может жить в такой же ситуации, в которой десятилетиями живет Израиль. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука во время чата на Главреде.

"Поэтому единственное, что остается - развивать собственные вооруженные силы, пытаясь сделать потенциальные действия противника малоэффективными. Именно так действует в течение десятилетий Израиль. Это требует больших финансовых, экономических и политических усилий, но другого нам не дано. До тех пор, пока Россия существует в том виде, в котором она есть сейчас, для Украины будет сохраняться ежедневная потенциальная угроза", - отметил Тука.

Он убежден, что устойчивого мира не будет, даже если Украине удастся вернуть контроль над временно оккупированными территориями и выйти на государственную границу. По его словам, говорить об устойчивом мире можно будет только тогда, когда начнется распад Российской Федерации на составляющие.

"Понимаю, что многие сейчас начнут крутить пальцем у виска, считая все это утопией и фантастикой. Если среди наших читателей есть люди моего возраста или постарше, они должны прекрасно помнить, как Советский Союз, который казался незыблемым, вдруг начал трещать по швам. Например, в Уральской народной республике тогдашний губернатор Эдуард Россель напечатал в Свердловске собственные деньги республики. Кроме того, Татарстан и Башкортостан закрыли собственное воздушное пространство для самолетов Аэрофлота. А на Дальнем Востоке было объявлено о формировании Дальневосточной народной республики. Кроме того, 80% жителей Калининграда высказались за вступление в Евросоюз. Потом начались Чеченские войны, первая и вторая", - рассказал Тука.

Он напомнил, что весь этот распад России был остановлен исключительно благодаря помощи США, которые панически боялись и боятся сейчас неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, которое может начаться в случае распада РФ.

"И "ножки Буша", о которых так пренебрежительно вспоминают российские федеральные каналы, реально спасли эту страну от голода. Чтобы представить, насколько критической была ситуация в России тогда, достаточно одного факта - ежедневно в Москве садилось три и в Санкт-Петербурге два грузовых самолета с наличными долларами, чтобы спасти финансовую систему России от полного коллапса и краха", - сказал Тука.

Тука подчеркнул: он не считает, что перспектива распада России является какой-то фантазией, это абсолютный возможный и реалистичный сценарий. Однако для этого должны сложиться соответствующие предпосылки.

"В общении с американцами я пытаюсь изменить их отношение к возможности распада России, ведь они до сих пор боятся неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения. Я им говорю: да, вы боитесь распространения оружия, и единственным способом, чтобы предотвратить это, считаете сохранение единства России, но на это можно посмотреть с другой стороны - распад неизбежен, он уже идет, и возникает задача, как сохранить контроль во вновь созданных государствах. И американцы не отрицают мои слова, а начинают задумываться над этим", - сказал Тука.

Смотрите видео, в котором Георгий Тука поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине и перспектив урегулирования конфликта:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Георгий Тука отмечал, что Путин взбесится с началом переговоров, давление на Украину растет. По его словам, объективных предпосылок для прекращения боев в 2025-м нет. Даже начало переговоров трудно ожидать, потому что пока нет даже предмета для разговора.

Также ранее сообщалось, что Тука дал неутешительный прогноз о перемирии с РФ. Сегодня нет оснований считать, что Россия стремится завершить острую фазу войны, считает Георгий Тука.

Напомним, в НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну. Поддержка Украины партнерами ухудшит военную способность России и поставит Киев в более сильную позицию во время переговоров.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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