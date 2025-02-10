Путин взбесится с началом переговоров, давление на Украину растет - Тука

Объективных предпосылок для прекращения боев в 2025-м нет. Даже начало переговоров трудно ожидать, ведь пока нет даже предмета для разговора, говорит Тука.

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Путин взбесится с началом переговоров, давление на Украину растет, отмечает Тука/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Основные тезисы Туки:

Нет объективных предпосылок для прекращения боев в 2025 году

Сейчас трудно ожидать даже переговоров, потому что пока нет даже предмета для разговора

Путин во время переговоров будет пытаться еще больше обострить ситуацию на фронте и в тылу

Объективных предпосылок для прекращения боев в 2025 году не видно. Трудно ожидать даже начала переговоров, потому что пока нет даже предмета для разговора.

Однако даже начало переговоров абсолютно не означает прекращения огня. Такое мнение высказал бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука во время чата на Главреде.

"Переговоры будут продолжаться неизвестно сколько во время активной фазы боевых действий. И Путин во время переговоров, наоборот, будет пытаться как можно больше обострить ситуацию и на фронте, и в тылу, и в украинском обществе. Для этого он задействует все возможные ресурсы, чтобы во время переговоров как можно существеннее ослабить наше государство", - отметил Тука.

В ответ на вопрос журналистки Главреда, означает ли это, что российский диктатор Владимир Путин с началом переговоров вообще взбесится, Тука отметил, что именно так и будет.

"И, как по мне, этот процесс уже начался. За последние пару недель стремительно возросло количество обезвреженных Службой безопасности Украины диверсантов, причем разных, начиная от мерзавцев, которые за 300 гривен поджигают военные автомобили, и заканчивая "повстанческим движением", которое пытались организовать "младокоммунисты", чьи ячейки были обнаружены в нескольких областях. Также явно возросла активность пророссийской "пятой колонны", в частности в медиа. Все это является свидетельством того, что каждую неделю растет давление на Украину. И я думаю, что это давление России будет нарастать", - сказал Тука.

Смотрите видео, в котором Георгий Тука поделился прогнозом относительно дальнейшего хода войны в Украине и перспектив урегулирования конфликта:

Возможны ли переговоры Украины и России - последние новости

Как сообщал ранее Главред, президент Украины Владимир Зеленский предположил, при каких условиях будет вести с Путиным переговоры. Переговоры Украины с РФ возможны, однако Европа и США должны предоставить нам гарантии безопасности.

Также ранее в МИД "раскрыли карты", где будут проходить переговоры по окончанию войны. Ключевой подход к переговорам - ничего об Украине без Украины.

В AP ранее сообщали, что Путин на переговорах не пойдет на компромисс, но Запад этого не понял. Издание отмечает, что российские войска "стабильно продвигаются" на фронте, а российская экономика до сих пор не потерпела краха.

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Кто такой Георгий Тука Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

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