Возможны ли протесты в РФ и развал режима Путина: эксперт оценил шансы

В стране-агрессоре РФ создан механизм противодействия протестам в виде Росгвардии.

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Валерий Клочок спрогнозировал, возможны ли протесты в России / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, скриншот видео

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок оценил шансы на то, что в России могут начаться протесты.

Он напомнил, что в прошлом году дагестанцы активно протестовали против мобилизации, однако протесты очень легко подавили.

"Дагестан сегодня – это вторая Чечня. Там много людей, которые работают с ФСБ и контролируют протестные акции. Они и впредь будут их растворять. Кстати, в прошлом году это произошло в большей степени с помощью контроля из Чечни. Соответственно, сейчас предпосылок для развала путинского режима в РФ не так много", - сказал Клочок в интервью Главреду.

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Кроме того, по словам эксперта, Запад не заинтересован в протестах в России.

"И хоть Запад понимает, что в РФ нужно готовить социальный бунт, но на данном этапе для этого нет сформированного ядра. Как минимум, нет политического лидера. Был Навальный, но и его заключили в тюрьму", - сказал Клочок.

"Поэтому предпосылок для восстания в России нет. А даже если они и были, то уже создан механизм противодействия им в виде Росгвардии. Конечно, соответствующие процессы продолжаются, но они могут быть растянутыми не на один год", - добавил эксперт.

Как сообщал Главред, раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. Валерий Клочок заявил, что в РФ формируется группа силовиков, которая может сформировать другую повестку дня в переговорах по Украине. Эксперт не исключил, что в эту группу может входить министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Также Валерий Клочок заявил, что кремлевский режим всерьез готовится к возможной гражданской войне в РФ.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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