3 кг на 5 соток: лучшее удобрение для картофеля, которое нужно внести осенью

Удобрение действует медленно, но эффективно – разлагается в течение нескольких месяцев.

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Лучшее удобрение для картофеля, которое нужно внести осенью / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Чтобы подготовить грядки к весенней посадке картофеля, важно позаботиться об улучшении почвы осенью. Применение удобрений осенью помогает насытить землю питательными веществами, сделать её плодородной, рыхлой и улучшить структуру.

Специалисты по овощеводству и опытные огородники рекомендуют применять несколько простых методов, которые повысят урожайность картофеля и облегчат дальнейшую работу на огороде.

Костная мука – лучшее удобрение для картофеля

По мнению автора YouTube-канала "Городниця з Одеси", одним из лучших средств для обогащения почвы является костная мука. Она содержит кальций, фосфор, калий и магний, необходимые для полноценного роста картофеля.

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Костная мука действует медленно, но эффективно – разлагается в течение нескольких месяцев, что делает её идеальным удобрением для осеннего внесения. Её нужно рассыпать по поверхности грядок, не перекапывая землю. Уже к весне почва станет более рыхлой, плодородной и лёгкой, что значительно улучшит условия для посадки и роста картофеля.

Когда правильно высаживать картофель Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.

На своем огороде из 4 соток женщина разбрасывает 2-3 кг костной муки и этого вполне достаточно, чтобы повысить плодородие.

Что положить в лунку для картофеля весной

Весной, при посадке картофеля, можно добавить в лунки дополнительные удобрения для повышения урожайности. Хорошо подходят перегной, древесная зола, немного костной муки или компост. Эти добавки обеспечивают картофель органическими и минеральными веществами, которые помогают формировать крепкие, крупные клубни.

Как улучшить почву под картофель

Осенние работы на грядках помогают подготовить почву к новому сезону. Для истощённой земли полезно добавить не только костную муку, но и перегной или компост. Это повысит её питательность и улучшит структуру, делая почву более воздухо- и водопроницаемой. Также рекомендуется мульчировать почву: слой мульчи защищает её от пересыхания и чрезмерного уплотнения.

Какие растения можно выращивать совместно инфографика / Инфографика: Главред

Что любит картофель при посадке

Картофель предпочитает рыхлую, хорошо дренированную и богатую питательными веществами почву. Важно, чтобы грядка была хорошо освещена и проветривалась. При осеннем удобрении почвы, особенно с использованием костной муки, весной её рыхление и внесение небольшого количества дополнительных удобрений позволят создать оптимальные условия для быстрого роста и высокой урожайности картофеля.

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